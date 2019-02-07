Spor ve okuma alışkanlığı sigarayı bırakmayı kolaylaştırıyor

Dünyada her yıl yaklaşık 2.5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan sigara kullanımından vazgeçilmesinin mümkün olduğu, bunun için gerekirse profesyonel yardım alınması gerektiği bildirildi. Sigara için koşullu uyaran niteliğinde olmayacak kitap okuma, el işi gibi yeni alışkanlıklar edinilmesinin bırakma sürecini kolaylaştırabildiği belirtildi.

Memorial Antalya Hastanesi Psikiyatri Bölümünden Uzm. Dr. Nehir Kürklü, “9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü” nedeniyle, sigara bağımlılığından vazgeçme yolları hakkında bilgi verdi. "Sigara alışkanlığı nikotin bağımlılığının sonucudur"

Başta kalp hastalıkları ve pek çok kanser gelişimine zemin hazırlayan tütün ve tütün ürünlerinin, kronik solunum yolu hastalıklarında da tetikleyici role sahip olduğunu söyleyen Kürklü, "Bir tütün ürünü olan sigaranın dumanı, 70’inin kansere neden olduğu bilinen 5 binden fazla kimyasal madde içermektedir. Sigara içme davranışı, nikotin bağımlılığı sonucu sürdürülmektedir ve bırakılması da bir anlamda bu bağımlılığın tedavisidir" dedi.

Sigaranın bırakılacağı gün belirlenmeli

Kişileri, sigarayı bırakma konusunda ikna edebilmek için çeşitli eğitim teknikleri, konferans veya grup tartışmalarından yararlanılabileceğini hatırlatan Uzm. Dr. Kürklü, bu çabalar sonucunda sigara bağımlılarının bu alışkanlıktan vazgeçmeyi düşünür hale gelmelerinin amaçlandığını söyledi. Bunu, sigarayı yaşamından tamamen çıkarmak için istekli olan kişiler için oluşturulan özel programların izleyeceğini söyleyen Kürklü, sigarayı bırakma konusunda verilen karar ve bu kararın uygulanmaya konulmasıyla kişinin kendisine bir "gün" hedefi oluşturmasının sağlanacağı bilgisini paylaştı. Sigara bırakma tedavisinde bütüncül yaklaşım

Sigara içenlerin sigarayı bırakma tedavisine alınmadan önce sigara içme özellikleri, bağımlıklarının şiddeti ve bu alışkanlıktan vazgeçmeyi isteyip istememeleri göz önüne alınarak bir değerlendirme yapıldığını kaydeden Uzm. Dr. Kürklü, "Sigara bırakma programları iki başlıktan oluşur. Bunlardan ilki; davranışsal ve bilişsel tekniklerle günlük hayatta bireyi sigara içmeye yönelten tehdit unsurlarının farkındalığını artırmak, bunların değişmesini sağlamak, yoksunluk ve stres kontrolü sağlamanın yöntemlerini öğretmektir. Diğeri ise farmakoterapi uygulayarak fiziksel yoksunluk belirtilerini azaltıp bırakma sürecini kolaylaştırmaktır. Bu iki başlığın birlikte kullanılması başarı şansını artırmaktadır" diye konuştu.