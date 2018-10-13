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Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı

İLGİNÇ HABERLER  | 13.10.2018 16:31 | Son Güncelleme

Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Bulduğu oyuncağıyla spor yapar gibi figürler sergileyen kuş, sevimli görüntüler oluşturdu.

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Anahtar Kelimeler:
küs spor

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