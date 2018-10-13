Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı.

Sosyal medyada yayılan bir görüntü çok sayıda kişi tarafından ilgiyle izlendi. Bulduğu oyuncağıyla spor yapar gibi figürler sergileyen kuş, sevimli görüntüler oluşturdu.
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