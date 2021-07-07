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Spor yapanlara önemli uyarı! Bu hataya düşüyorsanız sağlığınızdan olabilirsiniz

07.07.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor yapmanın çarpıntı riskini azaltmak, yaşam kalitesini yükseltmek, stresten korumak gibi birçok faydası bulunur. Peki, sporda aşırıya kaçtığınız zamanlarda hiç bedeninize zarar verdiğinizi düşündünüz mü? Her şeyin fazla zarar olduğu gibi çok spor yapmanızın da vücudunuza zararı olabilir. İşte bilinçsiz ve aşırı bir şekilde spor yaptığınızda karşılaşabileceğiniz sorunlar…

Spor yapanlara önemli uyarı! Bu hataya düşüyorsanız sağlığınızdan olabilirsiniz

Hayalinizdeki vücuda sahip olmak amacıyla her bulduğunuz boşluk için egzersiz planı hazırladınız ve uygulamaya başladınız. Ancak acele etmeyin çünkü sporun dozunu kaçırmanız sağlığınıza ve bedeninize hiç egzersiz yapmamaktan daha çok zarar verebilir! Eğer aşağıda yer alan belirtilerden birkaçına sahipseniz yaptığınız aşırı egzersiz vücudunuza zarar veriyor demektir. İşte yoğun egzersizin bedeninize verdiği 5 zarar…

KAS KAYBI

Aşırı ve bilinçsiz egzersiz yapmak, hayal ettiğiniz kaslara kavuşmak yerine daha fazla kas kaybetmenize yol açabilir. Kas kaybının ileri seviyede olması sakatlanmaları da beraberinde getirir. Bununla birlikte ödem, şişlik ve vücudunuzun aşırı su tutmasına da neden olur.

DÜZENSİZ KALP RİTMİ

Aşırı aktivitede bulunduğunuzda ve kalbinize aşırı yüklendiğinizde kalbi besleyen damarlarda sıkışıklık meydana gelebilir. Bununla birlikte kalp duvarlarında kalınlaşma da başlayabilir. Ritim bozukluklarına zemin hazırlayan bu nedenler ise kalp sağlığı açısından büyük bir risk oluşturur. Bu nedenle kalbinizi yormamak için bilinçli ve abartmadan spor yapmaya özen göstermelisiniz.

UZUN SÜRELİ AĞRI

Farklı bir egzersiz türü deniyorsanız ya da spora yeni başladıysanız ağrılarla karşılaşmanız çok doğal. Ancak sporun dozunu kaçırdığınızda normalden daha uzun süren ve olağan dışı bir acı ile karşılaşabilirsiniz. Ağırlık kaldırmaya başladığınız ilk gün duyduğunuz acı hissini tekrar ve uzun süre yaşayabilirsiniz.

UYKU KALİTESİNDE DÜŞÜŞ

Aşırı zorlanmış ve bitkin hale gelmiş olan vücutta stres hormonları devreye girer. Bu durum, uykuya dalmanızı zorlaştırabilir ve güne daha yorgun başlayabilirsiniz. Vücudunuzun kendini iyileştirebilmesi ve kaliteli bir uyku deneyimi yaşayabilmeniz için sporun dozunu fazla kaçırmamaya özen göstermelisiniz.

SÜREKLİ BİTKİN HİSSETMEK

Düzenli spor yapmanıza ve düzenli beslenmenize rağmen sık sık hastalanıyor ve kendinizi bitkin hissediyorsanız, bunun nedenlerinden biri aşırı egzersiz yapmanız olabilir. Her 6-12 haftadan sonra 1 hafta spora ara vererek vücudunuzun güçlenmesini ve iyileşmesini sağlayabilirsiniz. Verdiğiniz ara, daha motive ve güçlü bir geri dönüş yapmanıza da yardımcı olur. Sonuç olarak aşırıya kaçmadan, iyi beslenme ve iyi dinlenme ile hayal ettiğiniz görünüme kolayca kavuşabilirsiniz.

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