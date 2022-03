Spor yaparken aynı zamanda şık olmak isteyen erkekler için hem şık hem rahat eşofman takımı modelleri

Sağlıklı bir yaşam için sporu mutlaka rutinimize dâhil etmeliyiz. Tabii spor yaparken rahat hareket edebilmenin anahtarı, doğru eşofman takımlarını seçmek. Sporu hayatının bir parçası hâline getirmiş ancak spor yaparken hem rahatlığından hem tarzından ödün vermek istemeyen beylerdenseniz doğru yerdesiniz! Spor yaparken konfordon ödün vermeden şıklığınızı koruyabileceğiniz eşofman takımı modellerini sizler için derledik. Haydi gelin, hep birlikte inceleyelim.

1. Siyahtan ve sadelikten şaşmayanlar için

Koşarken veya egzersiz yaparken şıklığınızdan ödün vermek istemiyor, sadelikten vazgeçemiyorsanız spor kıyafetleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan Puma'nın siyah renkli eşofman takımına mutlaka göz atmanızı öneririz. Tam boy fermuarlı normal kesim üstü ve dar kesim alt parçasıyla son derece sade bir görünüme sahip. Eşofman takımının hem üst hem alt parçasında ikişer adet olmak üzere toplam 4 cebi mevcut. Puma Clean Eşofman Takımı, bele uygun ayarlanabilen iç kordonlu bel lastiği ve pamuklu kumaşı ile spor yaparken rahat hissetmenizi sağlayacak!

2. Hem spor yaparken hem hafta sonu yürüyüşlerinde kullanmak isteyenlere

Hem spor yaparken hem hafta sonu yürüyüşlerinde şık görünmeyi seviyorsanız Slazenger markasının eşofman takımı da sizin için harika bir alternatif olabilir. Zarif tasarımıyla üzerinizde çok şık duracak eşofman takımı, kapüşonlu, uzun kollu üst ve alt parçadan oluşur. Takımda yer alan her iki parça da regular fit kesime sahip. %95 polyester, %5 elastandan üretilen ve hafif parlak bir dokuya sahip eşofman takımı, sade tasarımıyla dikkatleri üzerinize çeker. Egzersiz yaparken olduğu gibi günlük kombinlerde de rahatlıkla tercih edebileceğiniz Slazenger Rodger Eşofman Takımı'yla her an tarzınızı yansıtabilirsiniz.

3. Kırmızı ve siyahın uyumu

Spor yaparken şık görünmeyi seviyor, kırmızı ve siyahın ortaya çıkardığı uyum hoşunuza gidiyorsa Ingdrop markasının eşofman takımı sizin için ideal tercih olabilir. Kırmızı zemin üzerinde yer alan siyah şeritleri ve boydan boya siyah fermuarıyla son derece şık bir duruş sergileyen üstü, dilerseniz kot pantolonlarla da kombinleyebilirsiniz. Siyah alt parçasının yanlarında yer alan fermuar detayıyla şıklığı yakalayan takımla spor yaparken de tarzınızı konuşturabilirsiniz. Dayanıklı yapısıyla uzun ömürlü kullanım sunan eşofman takımı, rahatlığı ve kaliteyi bir arada sunduğu için uzun yıllar size eşlik edecek.

4. Oversize kesim sevenlerin kalbini çalacak bir model

Giyiminde oversize parçaları seven ve spor yaparken de şık görünmek isteyenlerdenseniz Molly Tekstil markasının siyah renkli eşofman takımına mutlaka göz atmanızı öneririz. Oversize kesimli, kapüşonlu sweatshirt'ü ve eşofman altıyla son derece şık. Takım yalnızca spor yaparken değil, kendinizi rahat ve şık hissetmek istediğiniz her an tercih edebileceğiniz bir model. Dilerseniz üst parçasını jeanlerinizle kombinleyerek daha günlük giyimde de tercih edebilirsiniz. %100 pamuktan üretilen yumuşak kumaşı ve lastikli bilek tasarımıyla konforlu kullanım sunan eşofman takımı ile spor yapmak çok kolay!

5. Hem spor yaparken hem günlük giyimde kullanabileceğiniz bir model

Hem spor yaparken şık görünebileceğiniz hem günlük giyimde tercih edebileceğiniz bir eşofman takımı arıyorsanız tişört ve sweatshirt modelleriyle dikkat çeken Grimelange markasının gri renkli eşofman takımı sizin için harika bir alternatif olabilir. Bisiklet yakalı, uzun kollu üst ve bileği lastikli alt parçadan oluşan takım, sade ama şık görünümüyle dikkat çekiyor. Her iki parçasında da bulunan beyaz nakışlı yazı motifiyle modern bir tasarıma sahip eşofman takımının üst parçasını jean ve şortlarınızla kombinleyerek günlük kullanımda da tercih edebilirsiniz. Comfort fit kesimi ve pamuklu kumaşıyla konforlu kullanım sunan eşofman takımını üzerinizden çıkarmak istemeyeceksiniz.

6. Futbola gönül verenlerin çok seveceği bir takım

Spor denince aklınıza ilk olarak futbol geliyor ve hem oynamayı hem izlemeyi seviyorsanız harika bir ürün önerisiyle karşınızdayız! Fransa Futbol Takımı'nın resmi koleksiyonunda yer alan eşofman takımı, kalbinizi çalacak. Yarım fermuarlı ve mavi, beyaz, lacivert renklerdeki eşofman üstünü günlük giyimde de rahatlıkla tercih edilebilirsiniz. Mavi renkli eşofman altı ile son derece estetik bir bütünlük yakalayan takım, antrenman sırasında rahat hareket etmenizi sağlar. Kaliteli materyali ile uzun ömürlü kullanım sunan eşofman takımıyla spor yaparken de şık ve dikkat çekici görünmeye ne dersiniz?

7. Koşmayı sevenler için harika bir alternatif

Koşmayı seviyor ve koşarken hem rahat hissetmek hem şık görünmek istiyorsanız spor ürünleri kategorisinin önde gelen markalarından Under Armour'un siyah renkli takımına mutlaka göz atmalısınız. Sweatshirt ve koşu pantolonundan oluşan takım, nefes alan dokulu örgü malzemesi ile teri vücuttan atar ve hızlı bir şekilde kurur. Fermuarlı ceplere sahip ceketi ve koşu pantolonu ile spor yaparken değerli eşyalarınızı güvende tutabilirsiniz. Rahat kesimiyle konforlu bir kullanım deneyimi sunan takım, üzerinizde hoş bir duruş sergiler. Geniş beden skalasından kendinize uygun ürünü kolayca bulabilirsiniz.

8. Spor yaparken konfordan ödün vermeyenlere

Rahatlığı ve şıklığı bir arada sunan kıyafetlerle spor yapmayı seviyorsanız Steps Sports Wear markasının kaliteli eşofman takımına bir şans verebilirsiniz. Dik yakalı, boydan boya fermuarlı sweatshirt ve lastikli bileklere sahip eşofman altından oluşan takım, siyah, kırmızı ve beyaz renkleri bir araya getiren tasarımıyla son derece şık bir görünüme sahip. Pamuk ağırlıklı kumaşı ve yumuşak dokusuyla spor yaparken rahat hareket etmenizi sağlar. Dilerseniz eşofman takımının üst parçasını farklı renklerdeki jean modelleri ve tişörtlerle kombinleyebilir, günlük giyiminizde konforu deneyimleyebilirsiniz.

9. Klasik tasarımlardan hoşlananlara

Spor giyimde de klasik tasarımlardan hoşlanıyor ve tarzınızı yansıtan bir model arıyorsanız spor ürünleri denildiğinde akla ilk gelen, dünyaca ünlü markalardan Nike'ın Sportswear Eşofman Takımı'nı tercih edebilirsiniz. Tracksuit klasik tasarımının modern bir versiyonu olan eşofman takımı, hafif parlak yüzeyi, siyah rengi ve ince beyaz çizgi tasarımıyla çok şık. Takım, klasik manşet detayıyla da oldukça kullanışlı. Nefes alan kumaşı ve rahat kalıbıyla spor yaparken hareketlerinizi kısıtlamaz. Eşofman takımı ile rahatlığı ve şıklığı bir arada deneyimlemeye ne dersiniz?

10. Her türlü spor aktivitesinde rahatlıkla tercih edebileceğiniz bir takım

Rahat ve şık eşofman takımı önerilerini sıralarken spor ürünlerinin önde gelen markalarından Adidas'a yer vermemek olmaz. M Sereno Ts Erkek Eşofman Takımı, boydan boya fermuarlı, dik yakalı sweatshirt ve lastikli bilek modeline sahip eşofman altından oluşur. Nemi hızlıca uzaklaştıran takım, spor yaparken sizi kuru tutar. Siyah renkli model, markanın klasikleşmiş 3 çizgi tasarımı ve logosu ile son derece şık bir görünüme sahip. Kaliteli kumaşı, rahat kalıbıyla spor aktivitelerinizin ve hafta sonu yürüyüşlerinizin vazgeçilmez kombinlerinden olmaya aday eşofman takımını incelemeden geçmeyin deriz.