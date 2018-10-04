"Spor yaparken doğru kıyafetler seçin"

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE'DE genç nüfus oranının yüksek olması, son yıllarda daha da artan sağlıklı yaşam bilinci, koşu, yürüyüş, fitness, pilates, yoga gibi farklı spor dallarına ilginin artması ile spor ürünlerine olan ilgi de artıyor. Spor sağlıklı yaşam, dayanıklılık ve motivasyon için de oldukça önem taşıyor. Uzmanlar spor yaparken kıyafet seçiminin sağlık açısından çok önemli olduğu konusuna dikkat çekiyor.

Spor yaparken doğru kıyafet seçiminde nelere dikkat etmek gerektiği konusunda bilgilendirmede bulunan Boyner’in Aktif Spor, Jeans ve Genç Giyim Grubu Genel Müdür Yardımcısı Bora Alyanak, spor yaparken hem sağlık hem de motivasyon ve dayanıklılığımızı artırmak için spor kıyafet seçiminin oldukça önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

"Ayakkabı, spor kıyafeti seçiminde çok dikkat edilmesi gerekenlerin başında yer alır. Yanlış ayakkabı tercihi spor yaparken vücudunuzda hasarlara yol açabilir" diyen Alyanak, "Ayakkabı seçimi yapılan spora göre olmalıdır. Koşu ayakkabısı ile basketbol oynamak gibi amacı dışında spor ayakkabı kullanmak sakatlanmalara ve ayaklarınızda sağlık problemlerine sebep olabilir. Ayakkabı tercihinizi yaparken hava durumu ve mevsim koşullarını da mutlaka dikkate almalı, outdoor sporlar için su geçirmez ve kaydırmaz modelleri tercih etmelisiniz" ifadelerini kullandı.