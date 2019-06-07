Spor yaparken hayatını kaybetti

Samsun’da sahilde spor yaparken olduğu yere yığılıp kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Halk İskelesi önünde saat 09.30’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’da av bayi dükkanı sahibi Asım Demir (63) sahilde spor yaparken olduğu yere düştü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Asım Demir yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asım Demir’in kalp krizi geçirdiği tahmin edilirken, kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

