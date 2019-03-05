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Spor yaparken kazayla parçalanan göz bebeği yerine yenisi oluşturuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 12:35 | Son Güncelleme

BURSA'daki evinde spor yaparken, ağırlık kaldırma kayışının kopup sağ gözüne çarpmasıyla görme kaybı oluşan işletmeci Cüneyt Kaya (29), İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Spor yaparken kazayla parçalanan göz bebeği yerine yenisi oluşturuldu

İZMİR, (DHA)- BURSA'daki evinde spor yaparken, ağırlık kaldırma kayışının kopup sağ gözüne çarpmasıyla görme kaybı oluşan işletmeci Cüneyt Kaya (29), İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, kazada hastanın göz bebeğinin parçalandığını belirterek, "Hastamıza aynı ameliyatta hem yeni göz bebeği oluşturduk hem de mercek yerleştirdik" dedi.
Bursa'da pastane işleten Cüneyt Kaya, evde spor yaparken ağırlık kaldırma kayışı bir anda kopup sağ gözüne çarptı. Gözünde dayanılmaz bir ağrı oluşan Kaya, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Acil ameliyata alınan Kaya, gözlerini açtığında bir gözüyle göremediğini fark etti. Tek gözüyle dünyayı gören Kaya, araştırmaları neticesinde İzmir'deki bir özel hastanede görevli Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz'a ulaştı. Hastayı muayene eden Dr. Yılmaz, hem göz bebeğini onaracak hem de görme kusurunu düzeltecek bir ameliyat planladı. Hastane yapılan ameliyatla yeni bir hayata 'merhaba' diyen Kaya, Dr. Yılmaz ve ekibine teşekkür etti.
YENİ GÖZBEBEĞİ YAPILDI
Tedavi hakkında bilgi veren Prof. Dr. Safiye Yılmaz, gerçekleştirdikleri operasyon ile hastaya hem yeni bir göz bebeği oluşturduklarını hem de mercek taktıklarını belirtti. Hastada kaza sonrasında yaşadığı travmaya bağlı katarakt oluştuğunu anlatan Dr. Yılmaz, "Hastada yaşadığı travmaya bağlı göz arkası retina tabakasında sıkıntılar olmuş. Bursa'da gerçekleştirilen ameliyatla bu sorunlar giderilmiş. Ancak darbeye bağlı göz bebeği tamamen yok oluyor. Hastanın doğal merceği ve göz bebeği yoktu, parçalanmıştı. Göz bebeği kozmetik açıdan önemlidir. Ayrıca iris tabakası güneş ve çevre ışıklardan korunmamızı sağlar. Hastanın mercek ve göz bebeği sorununu çözen başarılı bir operasyon gerçekleştirdik. Operasyonda mercekli bir göz bebeği malzemesi kullandık. Bu teknolojinin de yardımıyla hastamıza aynı operasyonda hem yeni göz bebeğini oluşturduk hem de mercek yerleştirdik" dedi.

FOTOĞRAFLI

Spor yaparken kazayla parçalanan göz bebeği yerine yenisi oluşturuldu

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