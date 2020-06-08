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Spor yaparken maske takmak canınıza mal olabilir! İşte sonuçları

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.06.2020 15:35 | Son Güncelleme

Spor yaparken maske takmanın solunum yetmezliği ve ani kalp durmasına yol açabileceğini söyleyen uzmanlar, konu ile ilgili uyarılarda bulunarak spor yaparken kesinlikle maske takılmaması gerektiğini söylüyor. Maske ile spor yaparak hayatın riske atılmaması gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Özgür Karacan, maskenin solunum sistemi için yük olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Spor yaparken maske takmak canınıza mal olabilir! İşte sonuçları

Salgınla birlikte maske hayatımızın en önemli aksesuarı oldu. Toplu taşımadan alışveriş merkezlerine kadar tüm kalabalık alanlarda kendimizi salgından maske ile korumaya çalışıyoruz. Koşu ve yürüyüşün yanı sıra birçok zorlayıcı sporu da maske takarak yaptığımızı ve fark etmeden hayatımızı riske attığımızı söyleyen Nişantaşı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, solunum sistemine vereceği yükten dolayı spor yaparken maske kullanılmaması konusunda uyarıyor. Karacan, “Spor yaparken maske kullanmak solunum yetmezliği ve ani kalp durmalarına yol açabilir” dedi.

Pandemi ile hayatımıza aniden giren ve günün her anında kullanmaya başladığımız maskenin spor yaparken kullanılması, hayatımız için risk yaratıyor. Sporun kalp ve damar sistemi için bir yük artışı olduğunu sözlerine ekleyen Nişantaşı Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Özgür Karacan, spor yaparken maske kullanmanın solunum sistemi üzerinde ayrıca bir direnç oluşturarak hayati risk oluşturacağını vurguluyor.

MASKE SOLUNUM SİSTEMİNE EK YÜK

Spor yaparken vücudumuzun daha fazla enerji ve oksijene ihtiyaç duyduğunu belirten Karacan, “Bu ihtiyacı karşılamak için kan basıncı, kalp atış ve nefes alış hızı artar. Sağlıklı bir kişi egzersize bağlı artan enerji ve oksijen ihtiyacı karşılayabilmektedir. Burun tıkanıklığının olduğu gibi maske de nefes almayı zorlaştırmaktadır. Bu zorlama ile maske sistem üzerinde ek yük yaratarak, ani kalp durmalarına ve ölüme yol açabilir” dedi.

ÇARPINTI OLURSA MASKEYİ ÇIKARIP SPORA ARA VERİN

Maske ile egzersiz yapılmamasını tekrarlayan Karacan, “Egzersiz sırasında nefes darlığı, baş ağrısı, denge kaybı, çarpıntı, kaslarda seğirme, kramp, yüzde aşırı kızarma gibi belirtiler gelişirse, panik yapmadan maskenizi çıkararak spora ara verin ve belirtiler geçene kadar dinlenin. Belirtilerin uzun süre geçmemesi durumunda en yakındaki sağlık kurumuna başvurun” diye konuştu.

SPOR SIRASINDA BULAŞ RİSKİNİN AZALTMANIN EN İYİ YOLU SOSYAL MESAFENİN KORUNMASI

Maskenin vücuttan çıkan karbondioksitin tekrar solunmasına neden olduğunu belirten Karacan, “Özellikle N95 gibi özel filtreli maskelerde kirli havanın solunması daha da artar. Böylece vücudumuz yeterli oksijeni alamaz. Ayrıca spor esnasında terleme ile oluşacak nem, virüs için son derece uygun bir ortam yaratmaktadır. Hareket kaynaklı düşen maskemizi de sürekli düzeltmek isteyeceğiz ve dokunacağız. Bu da spor yaparken virüs ile kirlenme riskimizi artıracak. Solunum yetmezliği, ani kalp durması ve diğer saydığım sebeplerden dolayı spor yaparken maske kullanılmasını önermiyorum. Spor sırasında koronavirüs bulaş riskini azaltmanın en iyi yolu sosyal mesafenin korunmasıdır” şeklinde konuştu.

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