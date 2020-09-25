Spor yaparken maske takmalı mıyız? Uzmanlar açıkladı

Her alanda etkisini gösteren koronavirüs pandemisi spor yaparken de bazı alışkanlıklarımızın değişmesine neden oldu. Maske takmanın zorunlu olduğu bu dönemde spor yaparken 'maske takılmalı mı, takılmamalı mı' sorusu tartışılmaya devam ediliyor.

'SPORUN HER TÜRÜNDE MASKE TAKMAK DOĞRU BİR YAKLAŞIM DEĞİL'

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Öner Dikensoy konuyla ilgili “Sporun her türünde mutlaka maske takmak doğru bir yaklaşım değil. Tek başına koşuyorsanız ya da yürüyorsanız maske takmanız gerekmez. Özellikle aşırı efor harcanan ve uzun süreli yapılan sporlarda cerrahi maske ya da N95 tipi maske takmak tehlikelidir” diye konuştu.

Dikensoy sözlerine şöyle devam etti:

“Açık havada spor yaparken insanlar birbirlerine çok yaklaşmadıkları sürece maske takmaları gerekmez. N95 maske zaten takılmamalı. N95 maskeyi sağlık çalışanları dışındaki kişilerin kullanmasını önermiyoruz, cerrahi maske takmaları yeterlidir. Maskeler nefes almayı çok zorlaştırdığı için rahatsızlık ve bunaltı hissi ile maskeyi çıkartma istediği doğuruyor bu da maskenin yanlış kullanımına neden oluyor. Maske takma alışkanlığı emniyet kemeri kullanma alışkanlığına benzemeli. Arabaya bindiğimizde refleks olarak emniyet kemerimizi nasıl takıyorsak, sosyal mesafenin korunamadığı her alanda da maskemizi takmalıyız. Bunu bir refleks haline getirmeliyiz. Virüsün spor yaparken bulaştığına dair bir kanıt yok. Sosyal mesafenizi koruyamayacak kadar kalabalık bir yerde koşuyor ya da yürüyorsanız maskenizi takmanız gerekir ama sosyal mesafenin korunduğu bir ortamda yürüyor ya da koşuyorsanız maske takmanıza gerek yok. Maske ile yürümek ya da koşmak yaşlı ve hasta olan kişileri özellikle zorlayabilir. Grup sporlarına gelince; mesafelerini korudukları sürece maske takmalarına gerek yok. Spor yaparken konuşmak, öksürmek virüsün ortaya saçılmasına yol açacak davranışlardır. Bu reflekslerini kontrol edip, öksürüyorlarsa o ortamda spor yapmamaları ya da maske takmaları gerekiyor. Virüsten kaçarak kurtulmamız mümkün değil, virüs ile birlikte yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Dolayısıyla doğru yerde gerekli maskenin kullanılmasını bütün topluma anlatıp zorunlu hale getirebilirsek normal yaşantımıza dönebiliriz. Her birey sorumluluk almalı.