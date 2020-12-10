Spor yapma arzusunu tetiklemenin 8 yolu

Yaşam tarzına dönüşmeyen, düzensiz aralıklarla yapılan egzersizin fayda sağlamayacağını belirten milli sporcu ve spor danışmanı Hakan Demiray, sporcuların da kullandığı motivasyon yöntemlerini anlattı. İşte 8 adımda sporu hayatınıza katacak öneriler… Spor yapmanın öneminin ve faydalarının farkında olsak da çoğu zaman spor yapma motivasyonunu kendimizde bulamıyoruz. Ya günlük hayatın akışı içinde spor aktivitelerine zaman bulamamaktan şikâyet ediyoruz ya da spor salonlarına kayıt yaptırıyor ama gitmiyoruz. Kimi zaman da yaz mevsimi yaklaşırken fiziksel kaygılar sebebiyle kısa dönemli hedefler belirliyor, aldığımız spor ekipmanlarını bir süre sonra rafa kaldırıyoruz. Sporu çoğu zaman külfet olarak görüyor, rutin egzersiz alışkanlıkları edinmekte zorlanıyoruz. Oysa hareketsiz kalmak birçok sağlık sorununa sebep oluyor. Son dönemde pandeminin de etkisiyle evde daha fazla vakit geçiriyor olamamızın getirdiği hareketsizlik, sporu sağlımız için daha önemli hale getirdi. Çünkü uzun süreli hareketsizlik, kilo artışından obeziteye, anksiyeteden depresyona, kalp-damar hastalıklarından kas-iskelet sistemi rahatsızlıkları gibi çok sayıda soruna neden olabiliyor. Birçok insan kendini disipline edemediği ya da gerekli motivasyonu sağlayamadığı için uzun vadede birçok sağlık sorunuyla uğraşıyor. Vakit kaybetmeden sporu yaşam biçimi haline getirmemiz gerektiğini söyleyen Hakan Demiray, motive olmakta zorlananlar için 8 basit yöntemden bahsetti;

1-Net ve gerçekçi hedefler belirleyin: Kendimize sormamız gereken öncelikli soru; “Asıl amacım ne?” olmalı. Genel sağlık mı? Enerji artırmak mı? Yoksa daha fit görünmek mi? Hedef belirlemek ve her geçen gün üzerine çıkmak en iyi motivasyon yöntemlerinden biridir. Ancak hedeflerin gerçekçi, ulaşılabilir ve zaman sınırlı olması gerekiyor. Günde 10 dakika yürümek iyi bir başlangıç programı olabilir. Sonraki hafta ise hedef haftanın beş günü 30 dakika yürümek olmalıdır. 2-Kendinize uygun çevresel koşulları oluşturun: Kendiniz için en verim alacağınız, en sevdiğiniz ortamı belirleyin. Bu alanı spor yaparken ihtiyacınız olan materyallerle donatın. Suyunuz, havlunuz ve matınız elinizin altında olsun. Konforlu bir spor alanı oluşturun. Bu alanda kendinizi şımartın. Burası bir deniz kenarı ya da evinizin terası da olabilir. Önemli olan kendinizi iyi hissettirecek çevresel koşulları oluşturmak. Yapılan spordan zevk alınırsa sürekliliğini sağlamak da kolaylaşacaktır. 3- Yol arkadaşı edinin: Spor yapmak isteyen ancak sizin gibi zorlanan yakın bir arkadaşınız belki de komşunuzu size eşlik etmesi için seçebilirsiniz. Belki de bu kişiyle spor yaparken tanışacaksınız. Başkalarıyla etkileşim halinde spor yapmayı tercih ediyorsanız bu sizin için motive edecektir. Hatta bazen motivasyonunuz düştüğünde bu yol arkadaşı size destek olabilir. Birbirinizin başarılarını takip ederek de motive olabilirsiniz.

4- Haftalık program ve öncelik listesi oluşturun: Sosyal yaşam, iş ve okul hayatı, aile hayatı derken spora vakit ayıramadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Ancak yoğunluğunuza göre hayatınızda ufak düzenlemeler yapabilirsiniz. İlk etapta haftanın 4 günü spor yapmak zorunda değilsiniz. Yoğunluğunuza göre 1 ya da 2 günle başlayabilirsiniz. Öncelik listenizi görünür bir yere asıp, yaptıkça üzerini çizmek de sizi motive edecektir. Önemli olan sporun bir listeye girmesi. 5-Sporu eğlenceli hale getirin: Egzersiz sırasında müzik dinlemek olumlu duygularınızı güçlendirecektir. Ne tür müzikler dinleyeceğiniz yaptığınız aktiviteye göre değişebilir; mesafe koşusu gibi bir dayanıklılık aktivitesi yapıyorsanız yavaş tempolu bir şarkı ideal olacaktır. Müzik, beden ısısını ve ruh halini dengelemeye de yarar. Her gün aynı egzersizleri yapmak sizi sıkabilir. Hoşuna gidebilecek başka aktiviteleri de deneyimleyin. Her gün mekik ya da barfiks çekmek yerine arada sırada istediğiniz tarzda dansı da tercih edebilirsiniz. Dans da çok iyi bir egzersizdir.