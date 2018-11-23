Spor yapmak damar sağlığını da koruyor

Spor yapmanın damar hastalıklarına faydaları saymakla bitmiyor. Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte spora olan ilgi de artıyor. Yazın gerek tatil gerekse hava şartlarından dolayı spor yapmaya vakit bulamayanlar, kışı spor salonlarında geçiriyor. Spor yapmanın vücuda olan faydaları saymakla bitmezken spor, varis ve toplardamar hastalıklarından korunmada da en önemli faktörlerden biri olarak öne çıkıyor.

Kişinin boyuna, kilosuna ve yaşam koşullarına uygun sporu yapması gerektiğinin altını çizen Acıbadem Fulya Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Cem Arıtürk, “Genel vücut sağlığı açısından değerlendirdiğimizde düzenli olarak yapılan spor, solunumun düzenlenmesini ve bu sayede yeterli oksijenin vücuda girerek tüm organlara, dokulara ulaşmasını sağlar. Vücudun bağışıklık sistemini güçlendirir. Solunumu düzenlediği ve bağışıklığı güçlendirdiği için de başta solunum sistemi ile alakalı olmak üzere tüm enfeksiyonlara karşı direnci arttırır. “Çalışan demir pas tutmaz” sözünü de hatırlayarak dengeli ve kontrollü yapılan egzersizlerin kas-iskelet sistemi sağlığını olumlu yönde etkilediğini söylemek gerekir.