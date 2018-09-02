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Spor yapmak için gittiği ormanda kaybolan kadını ekipler buldu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2018 15:59 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de, kaldığı yazlık evden spor yapmak için ayrılan ve ormanda kaybolan E.P.

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, kaldığı yazlık evden spor yapmak için ayrılan ve ormanda kaybolan E.P. (51) adlı kadını, kurtarma ekipleri buldu.
Tepebaşı ilçesini Tandır Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, E.P. adlı kadın, yürüyüş yapmak için yazlık olarak kullandıkları evden dışarı çıktı. Yakınları, eve dönmeyen E.P.'yi yaptıkları aramada bulamayınca 156 Jandarma İmdat hattını arayarak yardım istedi.
Jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri, E.P.'yi bulmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 4 saat süren aramanın ardından E.P., yazlık evine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta, ormanlık alanda bulundu. Sağlık kontrolü yapılan E.P.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Spor yapmak için gittiği ormanda kaybolan kadını ekipler bulduSpor yapmak için gittiği ormanda kaybolan kadını ekipler bulduSpor yapmak için gittiği ormanda kaybolan kadını ekipler buldu

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