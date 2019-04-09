‘Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi’ düzenledi

İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL Bilgi Üniversitesi, Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin girişimiyle başlatılan ve 6 Nisan 2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak ilan edilen ‘Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü’ kapsamında ‘Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi’ne ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe katılan Saran Grup Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran sporun sosyal etkilerinin iş hayatına entegrasyonuna dair bilgiler verdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü, UNDP (BM Kalkınma Programı), İKOS (İstanbul Kültür ve Spor Derneği) ve BoMoVu (Sosyal Güçlendirme için Spor ve Beden Hareketi Derneği) iş birliğiyle ‘Spor Yoluyla Sosyal Güçlenme Paneli ve Atölyesi’ni düzenledi. Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin girişimiyle başlatılan ve Birleşmiş Milletler tarafından resmi olarak ilan edilen ‘Kalkınma ve Barış için Uluslararası Spor Günü’ kapsamında düzenlenen etkinliğe alanında uzman isimler katıldı.

“SPOR BİR İNSANLAŞMA ARACIDIR”

İstanbul Bilgi Üniversitesi Spor Yöneticiliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hasan Kasap, sporun temelinde oyun olduğunu belirterek “Oyun, insanı en iyi tanıyabileceğiniz araçtır. Çocukları yaşına uygun sporlara yönlendirmek, onlara uygun öğrenme atmosferini sağlamak sporun sadece bireyi değil toplumu değiştirici rolüne yatırım yapmak demektir. Çünkü spor bir insanlaşma aracıdır” ifadelerini kullandı.