Spor Yönetimi Zirvesi spor basınını buluşturdu

İSTANBUL, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Yönetimi Zirvesi, spor camiasını bir araya getirdi.

Üniversitenin Maslak Kampüsü Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonundan düzenlenen etkinliğe, gazeteciler, Özgür Buzbaş, Taner Karaman, Fatih Doğan, Çağdaş Sevinç, TRT Haber ve Spor Dairesi Eski Bşk.Yrd. Avni Küpeli, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve pek çok akademisyen katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, böylesi bir zirveye ev sahipliği yapmanın gurur içinde olduklarını belirterek, “Ben inanıyorum ki bu zirve ile birlikte başta spor eğitimi alan üniversiteli gençlerimiz olmak üzere spor sektörü içinde yer alan değerli katılımcılar yeni kazanımlar elde edecekler” dedi.

"BESYO MEZUNU OLMAK AYRICALIK OLDU"

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ‘Spor Yönetimi Zirvesi'nde konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “Bugün geldiğimiz noktada BESYO yani Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu mezun olmak artık bir ayrıcalık oldu” diye konuştu. Zirveyi bu yıl ilk kez düzenlediklerini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi MYO Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cemal Özman, "Öğrenciler akademik eğitimi buralardan alıyor. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri adına bu tarz zirveleri düzenlememiz gerekiyor" dedi.