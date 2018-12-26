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Spor Yönetimi Zirvesi spor basınını buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 12:00 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Yönetimi Zirvesi, spor camiasını bir araya getirdi.

İSTANBUL, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destekleme Programı kapsamında Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Spor Yönetimi Zirvesi, spor camiasını bir araya getirdi. Üniversitenin Maslak Kampüsü Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonundan düzenlenen etkinliğe, gazeteciler, Özgür Buzbaş, Taner Karaman, Fatih Doğan, Çağdaş Sevinç, TRT Haber ve Spor Dairesi Eski Bşk.Yrd. Avni Küpeli, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve pek çok akademisyen katıldı. Zirvenin açılış konuşmasını yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu, böylesi bir zirveye ev sahipliği yapmanın gurur içinde olduklarını belirterek, “Ben inanıyorum ki bu zirve ile birlikte başta spor eğitimi alan üniversiteli gençlerimiz olmak üzere spor sektörü içinde yer alan değerli katılımcılar yeni kazanımlar elde edecekler” dedi. "BESYO MEZUNU OLMAK AYRICALIK OLDU" Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği ‘Spor Yönetimi Zirvesi'nde konuşan İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, “Bugün geldiğimiz noktada BESYO yani Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu mezun olmak artık bir ayrıcalık oldu” diye konuştu. Zirveyi bu yıl ilk kez düzenlediklerini söyleyen Nişantaşı Üniversitesi MYO Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Cemal Özman, "Öğrenciler akademik eğitimi buralardan alıyor. Öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri adına bu tarz zirveleri düzenlememiz gerekiyor" dedi. "BU ZİRVE ÖĞRENCİLERİ GELİŞTİRECEK" Bu tür zirvelerin öğrencileri geliştireceğini belirten Öğr. Gör. Cemal Özman, "Hem onları sektörle, hem başka üniversitelerdeki hocalarla buluşturmak adına zirveyi gerçekleştirmeyi düşündük. Belki buralardan kendilerine iş imkânı yaratacaklar. Hedefimiz çok kişiye ulaşmak. Bu da ancak medya ve sosyal medya aracılığıyla olur. Sosyal medyada insanların deneyimlerinin daha çok artması için izledikleri şeylerden daha fazla keyif almaları için teknoloji ile beraber dijitalleşmeye gittiler. O yüzden medyadaki dijitalleşme çok önemli. Türk sporunun bir yerlere gelmesi için güzelliklere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

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