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STADYUM:
Olimpico
HAKEM :
Danny Makkelie
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Jun 2021 | 22:00 | şuan: 22:00
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
İtalya
Roberto Mancini
Türkiye - İtalya Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
4
Çağlar Söyüncü
13
Umut Meraş
2
Zeki Çelik
3
Merih Demiral
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
9
Kenan Karaman
6
Ozan Tufan
11
Yusuf Yazıcı
17
Burak Yılmaz
İtalya
21
Gianluigi Donnarumma
3
Giorgio Chiellini
19
Leonardo Bonucci
4
Leonardo Spinazzola
24
Alessandro Florenzi
8
Jorginho
18
Nicolo Barella
5
Manuel Locatelli
17
Ciro Immobile
10
Lorenzo Insigne
11
Domenico Berardi
Yedekler
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
22
Kaan Ayhan
15
Ozan Kabak
25
Mert Müldür
21
İrfan Can Kahveci
14
Taylan Antalyalı
7
Cengiz Ünder
8
Dorukhan Toköz
19
Orkun Kökçü
16
Enes Ünal
26
Halil Dervişoğlu
Yedekler
1
Salvatore Sirigu
26
Alex Meret
15
Francesco Acerbi
2
Giovanni Di Lorenzo
13
Emerson
23
Alessandro Bastoni
16
Bryan Cristante
20
Federico Bernardeschi
12
Matteo Pessina
9
Andrea Belotti
14
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22
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