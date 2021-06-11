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STADYUM: Olimpico HAKEM : Danny Makkelie MAÇ TARİH SAATİ: 11 Jun 2021 | 22:00 | şuan: 22:00
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
İtalya
İtalya
Roberto Mancini
  Türkiye - İtalya Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Umut Meraş
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 9 Kenan Karaman
  • 6 Ozan Tufan
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 17 Burak Yılmaz

İtalya

  • 21 Gianluigi Donnarumma
  • 3 Giorgio Chiellini
  • 19 Leonardo Bonucci
  • 4 Leonardo Spinazzola
  • 24 Alessandro Florenzi
  • 8 Jorginho
  • 18 Nicolo Barella
  • 5 Manuel Locatelli
  • 17 Ciro Immobile
  • 10 Lorenzo Insigne
  • 11 Domenico Berardi

Yedekler

  • 12 Altay Bayındır
  • 1 Mert Günok
  • 22 Kaan Ayhan
  • 15 Ozan Kabak
  • 25 Mert Müldür
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 7 Cengiz Ünder
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 19 Orkun Kökçü
  • 16 Enes Ünal
  • 26 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 1 Salvatore Sirigu
  • 26 Alex Meret
  • 15 Francesco Acerbi
  • 2 Giovanni Di Lorenzo
  • 13 Emerson
  • 23 Alessandro Bastoni
  • 16 Bryan Cristante
  • 20 Federico Bernardeschi
  • 12 Matteo Pessina
  • 9 Andrea Belotti
  • 14 Federico Chiesa
  • 22 Giacomo Raspadori
Takım
O
Av
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Gol Krallığı
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