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STADYUM:
Bakü Olimpiyat Stadyumu
HAKEM :
Artur Soares Dias
MAÇ TARİH SAATİ:
16 Jun 2021 | 19:00 | şuan: 18:51
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
Galler
Robert Page
Türkiye - Galler Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
13
Umut Meraş
22
Kaan Ayhan
4
Çağlar Söyüncü
2
Zeki Çelik
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
9
Kenan Karaman
6
Ozan Tufan
7
Cengiz Ünder
17
Burak Yılmaz
Galler
12
Danny Ward
4
Ben Davies
6
Joe Rodon
14
Connor Roberts
22
Chris Mepham
10
Aaron Ramsey
11
Gareth Bale
7
Joe Allen
20
Daniel James
16
Joe Morrell
13
Kieffer Moore
Yedekler
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
3
Merih Demiral
15
Ozan Kabak
25
Mert Müldür
21
İrfan Can Kahveci
14
Taylan Antalyalı
8
Dorukhan Toköz
24
Kerem Aktürkoğlu
19
Orkun Kökçü
11
Yusuf Yazıcı
26
Halil Dervişoğlu
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1
Wayne Hennessey
21
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2
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