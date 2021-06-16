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STADYUM: Bakü Olimpiyat Stadyumu HAKEM : Artur Soares Dias MAÇ TARİH SAATİ: 16 Jun 2021 | 19:00 | şuan: 18:51
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Galler
Galler
Robert Page
  Türkiye - Galler Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 13 Umut Meraş
  • 22 Kaan Ayhan
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 2 Zeki Çelik
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 9 Kenan Karaman
  • 6 Ozan Tufan
  • 7 Cengiz Ünder
  • 17 Burak Yılmaz

Galler

  • 12 Danny Ward
  • 4 Ben Davies
  • 6 Joe Rodon
  • 14 Connor Roberts
  • 22 Chris Mepham
  • 10 Aaron Ramsey
  • 11 Gareth Bale
  • 7 Joe Allen
  • 20 Daniel James
  • 16 Joe Morrell
  • 13 Kieffer Moore

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 12 Altay Bayındır
  • 3 Merih Demiral
  • 15 Ozan Kabak
  • 25 Mert Müldür
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 24 Kerem Aktürkoğlu
  • 19 Orkun Kökçü
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 26 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 1 Wayne Hennessey
  • 21 Adam Davies
  • 2 Chris Gunter
  • 5 Tom Lockyer
  • 15 Ethan Ampadu
  • 17 Rhys Norrington-Davies
  • 3 Neco Williams
  • 18 Jonathan Williams
  • 8 Harry Wilson
  • 19 David Brooks
  • 23 Dylan Levitt
  • 9 Tyler Roberts
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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