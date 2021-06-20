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STADYUM: Bakü Olimpiyat Stadyumu HAKEM : Slavko Vincic MAÇ TARİH SAATİ: 20 Jun 2021 | 19:00 | şuan: 18:21
İsviçre
İsviçre
Vladimir Petkovic
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  İsviçre - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

İsviçre

  • 1 Yann Sommer
  • 13 Ricardo Rodriguez
  • 3 Silvan Widmer
  • 4 Nico Elvedi
  • 5 Manuel Akanji
  • 14 Steven Zuber
  • 23 Xherdan Shaqiri
  • 8 Remo Freuler
  • 10 Granit Xhaka
  • 9 Haris Seferovic
  • 7 Breel Embolo

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 25 Mert Müldür
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 6 Ozan Tufan
  • 22 Kaan Ayhan
  • 7 Cengiz Ünder
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 21 Gregor Kobel
  • 12 Yvon Mvogo
  • 17 Loris Benito
  • 22 Fabian Schar
  • 2 Kevin Mbabu
  • 25 Eray Cömert
  • 6 Denis Zakaria
  • 16 Christian Fassnacht
  • 15 Djibril Sow
  • 11 Ruben Vargas
  • 18 Admir Mehmedi
  • 19 Mario Gavranovic

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 12 Altay Bayındır
  • 15 Ozan Kabak
  • 18 Rıdvan Yılmaz
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 9 Kenan Karaman
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 19 Orkun Kökçü
  • 16 Enes Ünal
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 26 Halil Dervişoğlu
Takım
O
Av
P
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