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STADYUM:
Bakü Olimpiyat Stadyumu
HAKEM :
Slavko Vincic
MAÇ TARİH SAATİ:
20 Jun 2021 | 19:00 | şuan: 18:21
MÖ
İsviçre
Vladimir Petkovic
Türkiye
Şenol Güneş
İsviçre - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
İsviçre
1
Yann Sommer
13
Ricardo Rodriguez
3
Silvan Widmer
4
Nico Elvedi
5
Manuel Akanji
14
Steven Zuber
23
Xherdan Shaqiri
8
Remo Freuler
10
Granit Xhaka
9
Haris Seferovic
7
Breel Embolo
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
4
Çağlar Söyüncü
2
Zeki Çelik
3
Merih Demiral
25
Mert Müldür
10
Hakan Çalhanoğlu
21
İrfan Can Kahveci
6
Ozan Tufan
22
Kaan Ayhan
7
Cengiz Ünder
17
Burak Yılmaz
Yedekler
21
Gregor Kobel
12
Yvon Mvogo
17
Loris Benito
22
Fabian Schar
2
Kevin Mbabu
25
Eray Cömert
6
Denis Zakaria
16
Christian Fassnacht
15
Djibril Sow
11
Ruben Vargas
18
Admir Mehmedi
19
Mario Gavranovic
Yedekler
1
Mert Günok
12
Altay Bayındır
15
Ozan Kabak
18
Rıdvan Yılmaz
5
Okay Yokuşlu
14
Taylan Antalyalı
9
Kenan Karaman
8
Dorukhan Toköz
19
Orkun Kökçü
16
Enes Ünal
11
Yusuf Yazıcı
26
Halil Dervişoğlu
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