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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Ali Palabıyık
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:06
5'
0
0
Yeni Malatyaspor
Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
4'
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Kubilay Kanatsızkuş
1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
1'
Emre Akbaba, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
1'
Sofiane Feghouli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdulsamed Damlu kurtarıyor.
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
1
Abdulsamed Damlu
26
Semih Kaya
13
Wallace
17
Teenage Hadebe
99
Adem Büyük
6
Afriyie Acquah
57
Issam Chebake
45
Karim Hafez
55
Youssouf Ndayishimiye
9
Umut Bulut
90
Kubilay Kanatsızkuş
Galatasaray
1
Fernando Muslera
15
Ryan Donk
14
Martin Linnes
36
Marcelo Saracchi
45
Marcao
89
Sofiane Feghouli
66
Arda Turan
10
Younes Belhanda
4
Taylan Antalyalı
20
Emre Akbaba
8
Ryan Babel
Yedekler
67
Eray İşcan
61
Zeki Yavru
92
Bülent Cevahir
8
Fernando Zuqui
39
Erkan Kaş
20
Ahmed Ildiz
11
Jody Lukoki
19
Benjamin Tetteh
14
Doğukan Emeksiz
98
Jetmir Topalli
Yedekler
99
Fatih Öztürk
34
Okan Koçuk
27
Christian Luyindama
49
Valentine Ozornwafor
19
Ömer Bayram
54
Emre Kılınç
77
Jesse Sekidika
13
Oghenekaro Etebo
18
Kerem Aktürkoğlu
80
Ali Yavuz Kol
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