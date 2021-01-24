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STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 24 Jan 2021 | 16:00 | şuan: 16:06
5'
0 0
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Hamza Hamzaoğlu
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Yeni Malatyaspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 4'
    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Kubilay Kanatsızkuş
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  • 1'
    Emre Akbaba, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
  • 1'
    Sofiane Feghouli, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Abdulsamed Damlu kurtarıyor.
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 1 Abdulsamed Damlu
  • 26 Semih Kaya
  • 13 Wallace
  • 17 Teenage Hadebe
  • 99 Adem Büyük
  • 6 Afriyie Acquah
  • 57 Issam Chebake
  • 45 Karim Hafez
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 9 Umut Bulut
  • 90 Kubilay Kanatsızkuş

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 10 Younes Belhanda
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 8 Ryan Babel

Yedekler

  • 67 Eray İşcan
  • 61 Zeki Yavru
  • 92 Bülent Cevahir
  • 8 Fernando Zuqui
  • 39 Erkan Kaş
  • 20 Ahmed Ildiz
  • 11 Jody Lukoki
  • 19 Benjamin Tetteh
  • 14 Doğukan Emeksiz
  • 98 Jetmir Topalli

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 34 Okan Koçuk
  • 27 Christian Luyindama
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 77 Jesse Sekidika
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 80 Ali Yavuz Kol
Takım
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