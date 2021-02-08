SPOR

CANLI
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Erkan Özdamar MAÇ TARİH SAATİ: 08 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:52
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 1 Abdulsamed Damlu
  • 26 Semih Kaya
  • 13 Wallace
  • 57 Issam Chebake
  • 17 Teenage Hadebe
  • 9 Umut Bulut
  • 99 Adem Büyük
  • 61 Zeki Yavru
  • 6 Afriyie Acquah
  • 20 Ahmed Ildiz
  • 19 Benjamin Tetteh

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban
  • 8 Lewis Baker
  • 2 Berat Özdemir
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 25 Ertaç Özbir
  • 92 Bülent Cevahir
  • 8 Fernando Zuqui
  • 39 Erkan Kaş
  • 21 Moryke Fofana
  • 4 Stephen Mallan
  • 77 Mustafa Eskihellaç
  • 66 Jospin Nshimirimana
  • 30 Alperen Arslan
  • 98 Jetmir Topalli

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 23 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 5 Majid Hosseini
  • 75 Faruk Can Genç
  • 29 Yunus Mallı
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
  • 79 Benik Afobe
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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