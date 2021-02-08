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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Erkan Özdamar
MAÇ TARİH SAATİ:
08 Feb 2021 | 19:00 | şuan: 18:52
MÖ
Yeni Malatyaspor
Hamza Hamzaoğlu
Trabzonspor
Abdullah Avcı
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
1
Abdulsamed Damlu
26
Semih Kaya
13
Wallace
57
Issam Chebake
17
Teenage Hadebe
9
Umut Bulut
99
Adem Büyük
61
Zeki Yavru
6
Afriyie Acquah
20
Ahmed Ildiz
19
Benjamin Tetteh
Trabzonspor
1
Uğurcan Çakır
13
Vitor Hugo
32
Edgar Ie
3
Marlon Rodrigues
4
Hüseyin Türkmen
11
Anastasios Bakasetas
9
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
8
Lewis Baker
2
Berat Özdemir
21
Djaniny
Yedekler
25
Ertaç Özbir
92
Bülent Cevahir
8
Fernando Zuqui
39
Erkan Kaş
21
Moryke Fofana
4
Stephen Mallan
77
Mustafa Eskihellaç
66
Jospin Nshimirimana
30
Alperen Arslan
98
Jetmir Topalli
Yedekler
16
Erce Kardeşler
23
Kamil Ahmet Çörekçi
5
Majid Hosseini
75
Faruk Can Genç
29
Yunus Mallı
24
Flavio Da Silva
7
Yusuf Sarı
19
Safa Kınalı
14
Hakan Yeşil
79
Benik Afobe
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