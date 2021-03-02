SPOR

CANLI
STADYUM: Yeni Malatya Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 02 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:17
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Ali Ravcı
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Yeni Malatyaspor

  • 25 Ertaç Özbir
  • 61 Zeki Yavru
  • 13 Wallace
  • 57 Issam Chebake
  • 45 Karim Hafez
  • 17 Teenage Hadebe
  • 6 Afriyie Acquah
  • 4 Stephen Mallan
  • 77 Mustafa Eskihellaç
  • 99 Adem Büyük
  • 19 Benjamin Tetteh

Beşiktaş

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Yedekler

  • 1 Abdulsamed Damlu
  • 92 Bülent Cevahir
  • 8 Fernando Zuqui
  • 27 Eric Ndizeye
  • 21 Moryke Fofana
  • 20 Ahmed Ildiz
  • 12 Aly Malle
  • 9 Umut Bulut
  • 14 Doğukan Emeksiz
  • 98 Jetmir Topalli

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 61 Emre Bilgin
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 19 Ajdin Hasic
Takım
O
Av
P
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