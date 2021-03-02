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STADYUM:
Yeni Malatya Stadyumu
HAKEM :
Halis Özkahya
MAÇ TARİH SAATİ:
02 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 18:17
MÖ
Yeni Malatyaspor
Ali Ravcı
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Yeni Malatyaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Yeni Malatyaspor
25
Ertaç Özbir
61
Zeki Yavru
13
Wallace
57
Issam Chebake
45
Karim Hafez
17
Teenage Hadebe
6
Afriyie Acquah
4
Stephen Mallan
77
Mustafa Eskihellaç
99
Adem Büyük
19
Benjamin Tetteh
Beşiktaş
97
Utku Yuvakuran
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
20
Necip Uysal
18
Rachid Ghezzal
17
Cyle Larin
14
Vincent Aboubakar
Yedekler
1
Abdulsamed Damlu
92
Bülent Cevahir
8
Fernando Zuqui
27
Eric Ndizeye
21
Moryke Fofana
20
Ahmed Ildiz
12
Aly Malle
9
Umut Bulut
14
Doğukan Emeksiz
98
Jetmir Topalli
Yedekler
30
Ersin Destanoğlu
61
Emre Bilgin
33
Rıdvan Yılmaz
22
Adem Ljajic
70
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
43
Bernard Mensah
26
Dorukhan Toköz
7
Georges-Kevin N'Koudou
19
Ajdin Hasic
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