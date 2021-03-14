  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

46' Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45' Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

45' Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Djaniny

43' Sol çaprazdan Zakarya Bergdich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

43' BB Erzurumspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Osman Çelik.

43' Osman Çelik, Djaniny tarafından faule maruz kalıyor.

41' BB Erzurumspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

41' BB Erzurumspor, Cenk Ahmet Alkılıç ile köşe vuruşu kullanıyor.

41' BB Erzurumspor takımından Zakarya Bergdich sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

40' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

40' BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.

39' Anastasios Bakasetas için ofsayt bayrağı kalkıyor.

38' Cenk Ahmet Alkılıç - Majid Hosseini mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

38' Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.

34' BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

34' Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

31' BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31' BB Erzurumspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

30' BB Erzurumspor, Petrus Boumal ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

30' Trabzonspor takımında Yunus Mallı faul yapıyor.

28' Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

27' Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

27' Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23' Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

23' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23' Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

22' BB Erzurumspor takımında Leo Schwechlen faul yapıyor.

19' Djaniny ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

18' Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

18' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

17' Yunus Mallı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

15' Trabzonspor takımından Caleb Ekuban tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

15' Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

14' BB Erzurumspor takımında Zakarya Bergdich faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Djaniny.

11' Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.

11' Osman Çelik - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.

10' Mostapha El Kabir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

9' Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Schwechlen.

9' Caleb Ekuban ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9' BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile serbest vuruş kullanacak.

7' Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5' BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

5' BB Erzurumspor, Adolphe Teikeu ile serbest vuruş kullanacak.

5' Hakem, Caleb Ekuban tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

4' BB Erzurumspor takımında Osman Çelik orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.

4' Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.

2' Aatif Chahechouhe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.