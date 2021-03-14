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STADYUM: Kazım Karabekir Stadı HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 14 Mar 2021 | 16:00 | şuan: 17:05
46'
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BB Erzurumspor
BB Erzurumspor
Mesut Bakkal
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 46'
    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
  • 45'
    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
  • 45'
    Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Djaniny
  • 43'
    Sol çaprazdan Zakarya Bergdich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 43'
    BB Erzurumspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Osman Çelik.
  • 43'
    Osman Çelik, Djaniny tarafından faule maruz kalıyor.
  • 41'
    BB Erzurumspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 41'
    BB Erzurumspor, Cenk Ahmet Alkılıç ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 41'
    BB Erzurumspor takımından Zakarya Bergdich sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 40'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 40'
    BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 39'
    Anastasios Bakasetas için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 38'
    Cenk Ahmet Alkılıç - Majid Hosseini mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
  • 38'
    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.
  • 34'
    BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 34'
    Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 31'
    BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 31'
    BB Erzurumspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 30'
    BB Erzurumspor, Petrus Boumal ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
  • 30'
    Trabzonspor takımında Yunus Mallı faul yapıyor.
  • 28'
    Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 27'
    Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 27'
    Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
  • 23'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 22'
    BB Erzurumspor takımında Leo Schwechlen faul yapıyor.
  • 19'
    Djaniny ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
  • 18'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
  • 18'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 18'
    Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 17'
    Yunus Mallı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 15'
    Trabzonspor takımından Caleb Ekuban tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 15'
    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    BB Erzurumspor takımında Zakarya Bergdich faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Djaniny.
  • 11'
    Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
  • 11'
    Osman Çelik - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
  • 10'
    Mostapha El Kabir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 9'
    Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Schwechlen.
  • 9'
    Caleb Ekuban ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 9'
    BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 6'
    Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 6'
    BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 5'
    BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 5'
    BB Erzurumspor, Adolphe Teikeu ile serbest vuruş kullanacak.
  • 5'
    Hakem, Caleb Ekuban tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 4'
    BB Erzurumspor takımında Osman Çelik orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
  • 4'
    Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.
  • 2'
    Aatif Chahechouhe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

BB Erzurumspor

  • 29 Jakub Szumski
  • 30 Adolphe Teikeu
  • 2 Bogdan Butko
  • 21 Zakarya Bergdich
  • 22 Leo Schwechlen
  • 92 Aatif Chahechouhe
  • 99 Cenk Ahmet Alkılıç
  • 17 Emrah Başsan
  • 13 Petrus Boumal
  • 88 Osman Çelik
  • 14 Mostapha El Kabir

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 32 Edgar Ie
  • 5 Majid Hosseini
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 29 Yunus Mallı
  • 18 Caleb Ekuban
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 21 Djaniny

Yedekler

  • 33 Kayacan Erdoğan
  • 77 Mehmet Murat Uçar
  • 5 Hasan Hatipoğlu
  • 16 Rahman Buğra Çağıran
  • 23 Gökhan Kardeş
  • 4 Gabriel Obertan
  • 11 Arvydas Novikovas
  • 70 Brahim Darri
  • 55 Özgür Sert
  • 15 Elbasan Rashani

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 99 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 8 Lewis Baker
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Yusuf Sarı
  • 19 Safa Kınalı
  • 79 Benik Afobe
Takım
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