  BB Erzurumspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

-
46'
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
-
45'
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
-
45'
Hakem ofsayt gerekçesiyle oyunu durduruyor. Rakip ceza sahasının sol köşesinde ofsayta düşen oyuncu Djaniny
-
43'
Sol çaprazdan Zakarya Bergdich ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
43'
BB Erzurumspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Osman Çelik.
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43'
Osman Çelik, Djaniny tarafından faule maruz kalıyor.
-
41'
BB Erzurumspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
41'
BB Erzurumspor, Cenk Ahmet Alkılıç ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
41'
BB Erzurumspor takımından Zakarya Bergdich sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
40'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
40'
BB Erzurumspor, Emrah Başsan ile köşe vuruşu kullanıyor.
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39'
Anastasios Bakasetas için ofsayt bayrağı kalkıyor.
-
38'
Cenk Ahmet Alkılıç - Majid Hosseini mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
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38'
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Uğurcan Çakır.
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34'
BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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34'
Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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31'
BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
31'
BB Erzurumspor takımından Cenk Ahmet Alkılıç sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
30'
BB Erzurumspor, Petrus Boumal ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
-
30'
Trabzonspor takımında Yunus Mallı faul yapıyor.
-
28'
Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
-
27'
Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
27'
Emrah Başsan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
23'
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
-
23'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Marlon Rodrigues ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
23'
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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22'
BB Erzurumspor takımında Leo Schwechlen faul yapıyor.
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19'
Djaniny ceza sahası içinde altıpas üzerinde topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
-
18'
Ceza sahası içinde topla buluşan Djaniny, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
-
18'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Anastasios Bakasetas ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
18'
Anastasios Bakasetas ile Trabzonspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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17'
Yunus Mallı rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
15'
Trabzonspor takımından Caleb Ekuban tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
15'
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
-
14'
BB Erzurumspor takımında Zakarya Bergdich faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Djaniny.
-
11'
Trabzonspor, Anastasios Bakasetas ile serbest vuruş kullanacak.
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11'
Osman Çelik - Anastasios Bakasetas mücadelesinde hakem, Trabzonspor lehine faul kararı veriyor.
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10'
Mostapha El Kabir tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
-
9'
Trabzonspor takımında Djaniny faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Leo Schwechlen.
-
9'
Caleb Ekuban ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
9'
BB Erzurumspor, Jakub Szumski ile serbest vuruş kullanacak.
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7'
Trabzonspor takımından Anastasios Bakasetas sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
6'
Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
6'
Emrah Başsan ile BB Erzurumspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
6'
BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
6'
BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
5'
BB Erzurumspor takımından Emrah Başsan tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
5'
BB Erzurumspor, Adolphe Teikeu ile serbest vuruş kullanacak.
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5'
Hakem, Caleb Ekuban tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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4'
BB Erzurumspor takımında Osman Çelik orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde faul yapıyor.
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4'
Trabzonspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Anastasios Bakasetas.
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2'
Aatif Chahechouhe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.