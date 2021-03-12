  Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

18' Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

18' Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16' Cyle Larin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

14' Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

14' Beşiktaş, Adem Ljajic ile serbest vuruş kullanacak.

13' Hakem, Carlos Ponck tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

10' Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.

10' Ceza sahası içerisinde Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Carlos Ponck.

9' Beşiktaş takımı Vincent Aboubakar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Vincent Aboubakar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

8' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Valentin Rosier kullanacak.

8' Giuliano ile Valentin Rosier arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Giuliano. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

7' Beşiktaş adına şanssız an Vincent Aboubakar tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

7' Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.

6' Atiba Hutchinson, Enzo Crivelli tarafından faule maruz kalıyor.

4' Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

3' Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.

3' Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.

2' Beşiktaş takımından Welinton Silva ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.