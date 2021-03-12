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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 12 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 19:21
20'
0 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 18'
    Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 18'
    Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Cyle Larin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 14'
    Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 14'
    Beşiktaş, Adem Ljajic ile serbest vuruş kullanacak.
  • 13'
    Hakem, Carlos Ponck tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 10'
    Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.
  • 10'
    Ceza sahası içerisinde Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Carlos Ponck.
  • 9'
    Beşiktaş takımı Vincent Aboubakar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Vincent Aboubakar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 8'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Valentin Rosier kullanacak.
  • 8'
    Giuliano ile Valentin Rosier arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Giuliano. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
  • 7'
    Beşiktaş adına şanssız an Vincent Aboubakar tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
  • 7'
    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
  • 6'
    Atiba Hutchinson, Enzo Crivelli tarafından faule maruz kalıyor.
  • 4'
    Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
  • 3'
    Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
  • 2'
    Beşiktaş takımından Welinton Silva ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 1 Volkan Babacan
  • 4 Rafael Da Silva
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 26 Carlos Ponck
  • 20 Giuliano
  • 5 Mehmet Topal
  • 8 Danijel Aleksic
  • 23 Deniz Türüç
  • 10 Berkay Özcan
  • 27 Enzo Crivelli

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Yedekler

  • 13 Ahmet Said Kıvanç
  • 34 Mert Günok
  • 33 Uğur Uçar
  • 88 Cemali Sertel
  • 24 Ravil Tagir
  • 42 Ömer Ali Şahiner
  • 7 Edin Visca
  • 28 Tolga Ciğerci
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 19 Demba Ba

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçi
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 19 Ajdin Hasic
Takım
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