  Medipol Başakşehir - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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18'
Berkay Özcan ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
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18'
Medipol Başakşehir takımından Berkay Özcan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Cyle Larin tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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14'
Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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14'
Beşiktaş, Adem Ljajic ile serbest vuruş kullanacak.
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13'
Hakem, Carlos Ponck tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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10'
Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.
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10'
Ceza sahası içerisinde Beşiktaş takımında Cyle Larin faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Carlos Ponck.
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9'
Beşiktaş takımı Vincent Aboubakar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Vincent Aboubakar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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8'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Valentin Rosier kullanacak.
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8'
Giuliano ile Valentin Rosier arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Giuliano. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
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7'
Beşiktaş adına şanssız an Vincent Aboubakar tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
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7'
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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6'
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
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6'
Atiba Hutchinson, Enzo Crivelli tarafından faule maruz kalıyor.
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4'
Medipol Başakşehir, Danijel Aleksic ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
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3'
Medipol Başakşehir, Volkan Babacan ile serbest vuruş kullanacak.
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3'
Beşiktaş takımında Valentin Rosier faul yapıyor.
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2'
Beşiktaş takımından Welinton Silva ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.