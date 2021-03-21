  Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

14' Beşiktaş takımından Vincent Aboubakar şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

12' Fenerbahçe takımından Nazım Sangare ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

11' Fenerbahçe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luiz Gustavo.

10' Beşiktaş takımında Vincent Aboubakar faul yapıyor.

8' Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.

8' Dimitris Pelkas - Valentin Rosier mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

6' Dimitris Pelkas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

6' Cyle Larin - Serdar Aziz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

6' Fenerbahçe takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.

3' Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

1' Fabrice N'Sakala, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.