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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 21 Mar 2021 | 19:00 | şuan: 19:14
14'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erol Bulut
  Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 14'
    Beşiktaş takımından Vincent Aboubakar şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 12'
    Fenerbahçe takımından Nazım Sangare ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 12'
    Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 11'
    Fenerbahçe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luiz Gustavo.
  • 10'
    Beşiktaş takımında Vincent Aboubakar faul yapıyor.
  • 8'
    Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.
  • 8'
    Dimitris Pelkas - Valentin Rosier mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
  • 6'
    Dimitris Pelkas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 6'
    Cyle Larin - Serdar Aziz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
  • 6'
    Fenerbahçe takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.
  • 3'
    Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  • 1'
    Fabrice N'Sakala, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
  • 1'
    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabrice N'Sakala.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 14 Vincent Aboubakar

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 20 Luiz Gustavo
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 13 Enner Valencia
  • 10 Mbwana Samatta

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 29 Cenk Tosun
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 19 Ajdin Hasic

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 5 Jose Sosa
  • 7 Ozan Tufan
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 27 Mame Thiam
Takım
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