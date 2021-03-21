  Beşiktaş - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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14'
Beşiktaş takımından Vincent Aboubakar şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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12'
Fenerbahçe takımından Nazım Sangare ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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12'
Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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11'
Fenerbahçe takımında, orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Luiz Gustavo.
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10'
Beşiktaş takımında Vincent Aboubakar faul yapıyor.
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8'
Beşiktaş, Valentin Rosier ile serbest vuruş kullanacak.
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8'
Dimitris Pelkas - Valentin Rosier mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
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6'
Dimitris Pelkas, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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6'
Cyle Larin - Serdar Aziz mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
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6'
Fenerbahçe takımının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada tehlikeli bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.
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3'
Fenerbahçe takımından Caner Erkin sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
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1'
Fabrice N'Sakala, Bright Osayi-Samuel tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
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1'
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fabrice N'Sakala.