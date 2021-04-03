  Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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19'
Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Vitor Hugo kullanacak.
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18'
Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.
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17'
Trabzonspor takımından Marlon Rodrigues tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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17'
Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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16'
Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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16'
Tyler Boyd - Abdulkadir Parmak mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Abdulkadir Parmak lehine faul kararı veriyor.
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14'
Hakan Arslan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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13'
Demir Grup Sivasspor takımından Hakan Arslan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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11'
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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11'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Fayçal Fajr kullanacak.
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11'
Trabzonspor takımında Abdulkadir Parmak faul yapıyor.
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10'
Hakem Mete Kalkavan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mustapha Yatabare için kaldırdı.
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9'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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9'
Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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9'
Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.
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6'
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6'
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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6'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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4'
Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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3'
Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hüseyin Türkmen geçiyor.
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3'
Yusuf Sarı, Uğur Çiftçi tarafından faulle durduruluyor.
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3'
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
2'
Fayçal Fajr ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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2'
Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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2'
Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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2'
Demir Grup Sivasspor takımından Isaac Cofie ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.