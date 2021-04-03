  Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

19' Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Vitor Hugo kullanacak.

18' Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.

17' Trabzonspor takımından Marlon Rodrigues tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

17' Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

16' Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

16' Tyler Boyd - Abdulkadir Parmak mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Abdulkadir Parmak lehine faul kararı veriyor.

14' Hakan Arslan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

13' Demir Grup Sivasspor takımından Hakan Arslan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

11' Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Fayçal Fajr kullanacak.

11' Trabzonspor takımında Abdulkadir Parmak faul yapıyor.

10' Hakem Mete Kalkavan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mustapha Yatabare için kaldırdı.

9' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

9' Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.

6' Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4' Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

3' Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hüseyin Türkmen geçiyor.

3' Yusuf Sarı, Uğur Çiftçi tarafından faulle durduruluyor.

3' Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2' Fayçal Fajr ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

2' Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

2' Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2' Demir Grup Sivasspor takımından Isaac Cofie ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.