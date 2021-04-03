SPOR

CANLI
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Mete Kalkavan MAÇ TARİH SAATİ: 03 Apr 2021 | 16:00 | şuan: 16:22
19'
0 0
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
Trabzonspor
Trabzonspor
Abdullah Avcı
  Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • 19'
    Yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşu Trabzonspor adına Vitor Hugo kullanacak.
  • 18'
    Demir Grup Sivasspor takımında Mustapha Yatabare faul yapıyor.
  • 17'
    Trabzonspor takımından Marlon Rodrigues tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 17'
    Trabzonspor takımından Anthony Nwakaeme tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 16'
    Trabzonspor, Abdulkadir Parmak ile orta yuvarlağa yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    Tyler Boyd - Abdulkadir Parmak mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Abdulkadir Parmak lehine faul kararı veriyor.
  • 14'
    Hakan Arslan tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 13'
    Demir Grup Sivasspor takımından Hakan Arslan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 11'
    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan Ahmet Oğuz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 11'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Fayçal Fajr kullanacak.
  • 11'
    Trabzonspor takımında Abdulkadir Parmak faul yapıyor.
  • 10'
    Hakem Mete Kalkavan yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mustapha Yatabare için kaldırdı.
  • 9'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 9'
    Demir Grup Sivasspor takımından Uğur Çiftçi ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 6'
    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 6'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Max Gradel ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Demir Grup Sivasspor takımından Fayçal Fajr sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 3'
    Trabzonspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Hüseyin Türkmen geçiyor.
  • 3'
    Yusuf Sarı, Uğur Çiftçi tarafından faulle durduruluyor.
  • 3'
    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    Fayçal Fajr ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 2'
    Max Gradel ile Demir Grup Sivasspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 2'
    Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    Demir Grup Sivasspor takımından Isaac Cofie ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Demir Grup Sivasspor takımından Max Gradel ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Uğur Çiftçi ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Demir Grup Sivasspor

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 77 Ahmet Oğuz
  • 8 Robin Yalçın
  • 14 Samba Camara
  • 5 Isaac Cofie
  • 37 Hakan Arslan
  • 76 Fayçal Fajr
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 7 Max Gradel
  • 99 Tyler Boyd

Trabzonspor

  • 1 Uğurcan Çakır
  • 13 Vitor Hugo
  • 32 Edgar Ie
  • 3 Marlon Rodrigues
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 11 Anastasios Bakasetas
  • 9 Anthony Nwakaeme
  • 29 Yunus Mallı
  • 61 Abdulkadir Parmak
  • 7 Yusuf Sarı
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 30 Mamadou Samassa
  • 25 Muammer Yıldırım
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 58 Ziya Erdal
  • 6 Claudemir
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt
  • 2 Arouna Kone
  • 80 Olarenwaju Kayode
  • 29 Casimir Ninga
  • 11 Jorge Felix

Yedekler

  • 16 Erce Kardeşler
  • 5 Majid Hosseini
  • 99 Serkan Asan
  • 39 Atakan Gündüz
  • 75 Faruk Can Genç
  • 70 Ahmetcan Kaplan
  • 8 Lewis Baker
  • 24 Flavio Da Silva
  • 19 Safa Kınalı
  • 14 Hakan Yeşil
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.