  Atakaş Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

29' GOL! Ruben Ribeiro ile Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkarıyor.

29' Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adama Traore.

28' Hakem, Marcelo Saracchi tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

27' Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26' Orta yuvarlağa yakın bir noktada Ruben Ribeiro tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.

25' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Pablo Santos kullanacak.

24' Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.

24' Galatasaray takımında Arda Turan, sarı kart görüyor.

21' Galatasaray takımından Sofiane Feghouli Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

21' Golün asistini yapan isim Babajide Akintola.

21' GOL! Mame Diouf Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.

20' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oghenekaro Etebo.

20' Mostafa Mohamed, Yusuf Abdioğlu tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

19' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

19' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Atakaş Hatayspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Abdioğlu.

18' Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

17' Orta saha çizgisine yakın bir noktada Babajide Akintola, Marcelo Saracchi tarafından faule maruz kalıyor.

16' Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ömer Bayram.

16' Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

14' Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.

13' Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.

12' Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Henry Onyekuru.

11' Atakaş Hatayspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mesut Çaytemel geçiyor.

11' Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.

10' Atakaş Hatayspor takımından Adama Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

9' Galatasaray, Arda Turan ile serbest vuruş kullanacak.

9' Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.

9' Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.

8' Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Marcelo Saracchi.

6' Galatasaray takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mostafa Mohamed

4' Rayane Aabid - Mostafa Mohamed mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mostafa Mohamed lehine faul kararı veriyor.

4' Galatasaray takımından Şener Özbayraklı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

4' Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Oghenekaro Etebo kullanacak.