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STADYUM: Antakya Atatürk HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 03 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 19:30
30'
2 0
Atakaş Hatayspor
Atakaş Hatayspor
Ömer Erdoğan
21' Mame Diouf 29' Ruben Ribeiro
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Atakaş Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 29'
    GOL! Ruben Ribeiro ile Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkarıyor.
  • 29'
    Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adama Traore.
  • 28'
    Hakem, Marcelo Saracchi tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 27'
    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 26'
    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Ruben Ribeiro tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
  • 25'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Pablo Santos kullanacak.
  • 24'
    Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.
  • 24'
    Galatasaray takımında Arda Turan, sarı kart görüyor.
  • 21'
    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 21'
    Golün asistini yapan isim Babajide Akintola.
  • 21'
    GOL! Mame Diouf Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 20'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oghenekaro Etebo.
  • 20'
    Mostafa Mohamed, Yusuf Abdioğlu tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
  • 19'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 19'
    Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 19'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 18'
    Atakaş Hatayspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Abdioğlu.
  • 18'
    Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 17'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Babajide Akintola, Marcelo Saracchi tarafından faule maruz kalıyor.
  • 16'
    Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ömer Bayram.
  • 16'
    Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 14'
    Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
  • 13'
    Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.
  • 12'
    Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Henry Onyekuru.
  • 11'
    Atakaş Hatayspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mesut Çaytemel geçiyor.
  • 11'
    Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.
  • 10'
    Atakaş Hatayspor takımından Adama Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 9'
    Galatasaray, Arda Turan ile serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.
  • 9'
    Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.
  • 8'
    Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Marcelo Saracchi.
  • 6'
    Galatasaray takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 6'
    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mostafa Mohamed
  • 4'
    Rayane Aabid - Mostafa Mohamed mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mostafa Mohamed lehine faul kararı veriyor.
  • 4'
    Galatasaray takımından Şener Özbayraklı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 4'
    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Oghenekaro Etebo kullanacak.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Atakaş Hatayspor

  • 1 Munir Mohamedi
  • 16 Mesut Çaytemel
  • 90 Strahil Popov
  • 55 Yusuf Abdioğlu
  • 14 Pablo Santos
  • 88 Ruben Ribeiro
  • 28 Adama Traore
  • 17 Babajide Akintola
  • 8 Rayane Aabid
  • 30 Mohammed Kamara
  • 92 Mame Diouf

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 83 Gedson Fernandes
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan 24'
  • 19 Ömer Bayram
  • 7 Henry Onyekuru
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 31 Mostafa Mohamed

Yedekler

  • 34 Akın Alkan
  • 71 Ekrem Kılıçarslan
  • 23 Abdurrahman Canlı
  • 5 Isaac Sackey
  • 19 Muhammed Mert
  • 2 Burak Çamoğlu
  • 41 Joseph Akomadi
  • 87 Hüseyin Gündüz
  • 83 Hüseyin Efe Akgül

Yedekler

  • 99 Fatih Öztürk
  • 34 Okan Koçuk
  • 14 Martin Linnes
  • 23 Emre Taşdemir
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 8 Ryan Babel
  • 20 Emre Akbaba
  • 9 Radamel Falcao
  • 17 Oğulcan Çağlayan
  • 11 Halil Dervişoğlu
Takım
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