  Atakaş Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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29'
GOL! Ruben Ribeiro ile Atakaş Hatayspor farkı 2'ye çıkarıyor.
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29'
Atakaş Hatayspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Adama Traore.
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28'
Hakem, Marcelo Saracchi tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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27'
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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26'
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Ruben Ribeiro tarafından yapılan hareketi hakem tehlikeli hareket olarak değerlendiriyor.
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25'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Atakaş Hatayspor adına Pablo Santos kullanacak.
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24'
Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.
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24'
Galatasaray takımında Arda Turan, sarı kart görüyor.
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21'
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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21'
Golün asistini yapan isim Babajide Akintola.
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21'
GOL! Mame Diouf Atakaş Hatayspor takımını öne geçiren golü atıyor.
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20'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oghenekaro Etebo.
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20'
Mostafa Mohamed, Yusuf Abdioğlu tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
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19'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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19'
Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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19'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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18'
Atakaş Hatayspor takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Yusuf Abdioğlu.
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18'
Atakaş Hatayspor takımından Rayane Aabid sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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17'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Babajide Akintola, Marcelo Saracchi tarafından faule maruz kalıyor.
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16'
Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ömer Bayram.
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16'
Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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14'
Atakaş Hatayspor takımında Mame Diouf faul yapıyor.
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13'
Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.
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12'
Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Henry Onyekuru.
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11'
Atakaş Hatayspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Mesut Çaytemel geçiyor.
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11'
Galatasaray takımında Arda Turan faul yapıyor.
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10'
Atakaş Hatayspor takımından Adama Traore ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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9'
Galatasaray, Arda Turan ile serbest vuruş kullanacak.
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9'
Atakaş Hatayspor takımında Mohammed Kamara faul yapıyor.
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9'
Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.
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8'
Atakaş Hatayspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Marcelo Saracchi.
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6'
Galatasaray takımından Ömer Bayram sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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6'
Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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6'
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Mostafa Mohamed
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4'
Rayane Aabid - Mostafa Mohamed mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Mostafa Mohamed lehine faul kararı veriyor.
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4'
Galatasaray takımından Şener Özbayraklı sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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4'
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Oghenekaro Etebo kullanacak.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.