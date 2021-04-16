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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 16 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:21
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Hikmet Karaman
  Beşiktaş - MKE Ankaragücü Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin

MKE Ankaragücü

  • 1 Korcan Çelikay
  • 8 Tiago Pinto
  • 13 Ante Kulusic
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 20 Alper Potuk
  • 29 Geraldo
  • 24 İbrahim Akdağ
  • 28 Joseph Paintsil
  • 77 Emre Güral
  • 27 Aliou Badji

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 4 Francisco Montero
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz

Yedekler

  • 99 Furkan Bekleviç
  • 2 Michal Pazdan
  • 89 Atila Turan
  • 4 Erdi Dikmen
  • 34 Alperen Babacan
  • 42 Idriz Voca
  • 35 Daniel Lukasik
  • 10 Orkan Çınar
  • 16 Ali Kaan Güneren
  • 18 Şahverdi Çetin
Takım
O
Av
P
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