  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

-
16'
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
-
16'
Medipol Başakşehir takımında Enzo Crivelli faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ozan Tufan.
-
16'
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nazım Sangare geçiyor.
-
16'
Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faulle durduruluyor.
-
13'
Tolga Ciğerci rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
-
13'
Medipol Başakşehir takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tolga Ciğerci.
-
12'
Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor.
-
10'
Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.
-
10'
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.
-
10'
Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
-
10'
Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
-
8'
Ozan Tufan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ozan Tufan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
-
7'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
7'
Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
-
6'
Giuliano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
-
6'
Medipol Başakşehir takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
1'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faulle durduruluyor.
-
1'
Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Nazım Sangare geçiyor.
-
1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.