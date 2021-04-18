  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

16' Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.

16' Medipol Başakşehir takımında Enzo Crivelli faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ozan Tufan.

16' Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nazım Sangare geçiyor.

16' Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faulle durduruluyor.

13' Tolga Ciğerci rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

13' Medipol Başakşehir takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tolga Ciğerci.

12' Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor.

10' Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.

10' Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.

10' Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.

10' Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.

8' Ozan Tufan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ozan Tufan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

7' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

7' Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.

6' Giuliano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

6' Medipol Başakşehir takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faulle durduruluyor.

1' Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Nazım Sangare geçiyor.