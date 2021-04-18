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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 18 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 19:19
18'
1 0
Medipol Başakşehir
Medipol Başakşehir
Aykut Kocaman
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
  Medipol Başakşehir - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 16'
    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    Medipol Başakşehir takımında Enzo Crivelli faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ozan Tufan.
  • 16'
    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Nazım Sangare geçiyor.
  • 16'
    Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faulle durduruluyor.
  • 13'
    Tolga Ciğerci rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 13'
    Medipol Başakşehir takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tolga Ciğerci.
  • 12'
    Fenerbahçe takımında Serdar Aziz faul yapıyor.
  • 10'
    Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faule maruz kalıyor.
  • 10'
    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Serdar Aziz geçiyor.
  • 10'
    Fenerbahçe, Serdar Aziz ile serbest vuruş kullanacak.
  • 10'
    Medipol Başakşehir takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor.
  • 8'
    Ozan Tufan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Ozan Tufan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 7'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Edin Visca ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 7'
    Edin Visca ile Medipol Başakşehir takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 6'
    Giuliano altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 6'
    Medipol Başakşehir takımından Edin Visca ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Nazım Sangare, Danijel Aleksic tarafından faulle durduruluyor.
  • 1'
    Fenerbahçe takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Nazım Sangare geçiyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Medipol Başakşehir

  • 1 Volkan Babacan
  • 21 Mahmut Tekdemir
  • 42 Ömer Ali Şahiner
  • 26 Carlos Ponck
  • 88 Cemali Sertel
  • 20 Giuliano
  • 8 Danijel Aleksic
  • 7 Edin Visca
  • 28 Tolga Ciğerci
  • 55 Youssouf Ndayishimiye
  • 27 Enzo Crivelli

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 13 Enner Valencia

Yedekler

  • 34 Mert Günok
  • 4 Rafael Da Silva
  • 6 Alexandu Epureanu
  • 33 Uğur Uçar
  • 2 Leo Duarte
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Nacer Chadli
  • 10 Berkay Özcan
  • 22 Fredrik Gulbrandsen

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 26 Marcel Tisserand
  • 37 Filip Novak
  • 20 Luiz Gustavo
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş
Takım
O
Av
P
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