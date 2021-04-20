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STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 20 Apr 2021 | 19:00 | şuan: 18:42
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Demir Grup Sivasspor

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 77 Ahmet Oğuz
  • 14 Samba Camara
  • 6 Claudemir
  • 76 Fayçal Fajr
  • 8 Robin Yalçın
  • 9 Mustapha Yatabare
  • 7 Max Gradel
  • 17 Erdoğan Yeşilyurt

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 14 Vincent Aboubakar

Yedekler

  • 30 Mamadou Samassa
  • 25 Muammer Yıldırım
  • 58 Ziya Erdal
  • 15 Alaaddin Okumuş
  • 5 Isaac Cofie
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 2 Arouna Kone
  • 80 Olarenwaju Kayode
  • 29 Casimir Ninga
  • 11 Jorge Felix

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 70 Gökhan Töre
  • 43 Bernard Mensah
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
Takım
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Av
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