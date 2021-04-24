  Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor Canlı Maç Anlatımı

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9'
Hes Kablo Kayserispor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğan Alemdar.
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9'
Pedro Henrique, Gökhan Töre tarafından faulle durdurulduğu için Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
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9'
Hes Kablo Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nehuen Paz.
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8'
Beşiktaş takımında Gökhan Töre faul yapıyor.
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6'
GOL! Hes Kablo Kayserispor takımı, Pedro Henrique ile eşitliği sağlıyor.
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6'
Denis Alibec, gol pasını veren isim.
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4'
GOL! Rachid Ghezzal penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
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2'
Hes Kablo Kayserispor takımında Zoran Kvrzic faul yapıyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.