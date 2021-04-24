SPOR

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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 24 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 20:42
12'
1 1
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
4' Rachid Ghezzal (P)
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor
Hamza Hamzaoğlu
6' Pedro Henrique
  Beşiktaş - Hes Kablo Kayserispor Canlı Maç Anlatımı
  • 9'
    Hes Kablo Kayserispor takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Doğan Alemdar.
  • 9'
    Pedro Henrique, Gökhan Töre tarafından faulle durdurulduğu için Hes Kablo Kayserispor serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Hes Kablo Kayserispor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Nehuen Paz.
  • 8'
    Beşiktaş takımında Gökhan Töre faul yapıyor.
  • 6'
    GOL! Hes Kablo Kayserispor takımı, Pedro Henrique ile eşitliği sağlıyor.
  • 6'
    Denis Alibec, gol pasını veren isim.
  • 4'
    GOL! Rachid Ghezzal penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
  • 2'
    Hes Kablo Kayserispor takımında Zoran Kvrzic faul yapıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 4 Francisco Montero
  • 5 Josef De Souza
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 70 Gökhan Töre

Hes Kablo Kayserispor

  • 16 Doğan Alemdar
  • 4 Dimitrios Kolovetsios
  • 21 Aziz Behich
  • 18 Zoran Kvrzic
  • 2 Nehuen Paz
  • 25 Aaron Lennon
  • 77 Denis Alibec
  • 10 Pedro Henrique
  • 3 Joseph Attamah
  • 73 Karlo Muhar
  • 23 İlhan Parlak

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 61 Emre Bilgin
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz

Yedekler

  • 33 Silviu Lung
  • 1 İsmail Çipe
  • 32 Yasir Subaşı
  • 24 Melih Okutan
  • 20 Ramazan Civelek
  • 44 Besard Sabovic
  • 14 Emre Demir
  • 17 Nurettin Korkmaz
  • 99 Anton Maglica
  • 42 Kevin Luckassen
Takım
O
Av
P
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