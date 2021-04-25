HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
25 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 20:02
MÖ
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Kasımpaşa
Şenol Can
Fenerbahçe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Fenerbahçe
15
Harun Tekin
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
35
Nazım Sangare
5
Jose Sosa
17
İrfan Can Kahveci
7
Ozan Tufan
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
13
Enner Valencia
Kasımpaşa
33
Ertuğrul Taşkıran
25
Tomas Brecka
94
Florent Hadergjonaj
3
Oussama Haddadi
32
Derrick Luckassen
6
Loret Sadiku
10
Haris Hajradinovic
14
Gilbert Koomson
21
Kevin Varga
26
Kristijan Bistrovic
92
Isaac Thelin
Yedekler
92
Osman Ertuğrul Çetin
77
Gökhan Gönül
37
Filip Novak
26
Marcel Tisserand
20
Luiz Gustavo
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
27
Mame Thiam
29
Sinan Gümüş
Yedekler
1
Ramazan Köse
13
Dusko Tosic
23
Mehmet Feyzi Yıldırım
34
Doğucan Haspolat
18
Evren Eren Elmalı
4
Daniel Drinkwater
7
Anıl Koç
55
Yasin Dülger
5
Tarkan Serbest
80
Hasan Emre Yeşilyurt
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Cevaplar
Email
Finans
Yemek
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
SGK Sorgulama
E-Devlet Giriş
ÖSYM AİS Giriş
E-Okul Giriş
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Bildirimi
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.