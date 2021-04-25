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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 25 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 20:02
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Kasımpaşa
Kasımpaşa
Şenol Can
  Fenerbahçe - Kasımpaşa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 13 Enner Valencia

Kasımpaşa

  • 33 Ertuğrul Taşkıran
  • 25 Tomas Brecka
  • 94 Florent Hadergjonaj
  • 3 Oussama Haddadi
  • 32 Derrick Luckassen
  • 6 Loret Sadiku
  • 10 Haris Hajradinovic
  • 14 Gilbert Koomson
  • 21 Kevin Varga
  • 26 Kristijan Bistrovic
  • 92 Isaac Thelin

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 20 Luiz Gustavo
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş

Yedekler

  • 1 Ramazan Köse
  • 13 Dusko Tosic
  • 23 Mehmet Feyzi Yıldırım
  • 34 Doğucan Haspolat
  • 18 Evren Eren Elmalı
  • 4 Daniel Drinkwater
  • 7 Anıl Koç
  • 55 Yasin Dülger
  • 5 Tarkan Serbest
  • 80 Hasan Emre Yeşilyurt
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
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