  Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

-
28'
Adem Ljajic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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27'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.
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27'
Beşiktaş takımında Josef De Souza topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
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26'
Rakip yarı alanın ortalarında Loic Remy için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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24'
Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
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24'
Erik Sabo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Rachid Ghezzal tarafından faulle durduruluyor.
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22'
Josef De Souza, Braian Samudio tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
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22'
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dorukhan Toköz geçiyor.
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22'
Fabrice N'Sakala - Erik Sabo mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
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22'
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Selim Ay geçiyor.
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21'
Montassar Talbi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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20'
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.
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20'
Beşiktaş takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor.
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20'
Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
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20'
Beşiktaş takımında Rachid Ghezzal faul yapıyor.
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18'
Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Gökhan Töre ofsayta yakalanıyor.
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17'
Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Yasin Pehlivan oyundan çıkarken Loic Remy oyuna giren isim.
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16'
Rachid Ghezzal, gol pasını veren isim.
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16'
GOL! Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
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14'
Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.
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14'
Erik Sabo - Dorukhan Toköz mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
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14'
Georges-Kevin N'Koudou, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
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12'
Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
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12'
Beşiktaş takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu İsmail Köybaşı.
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10'
Adem Ljajic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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8'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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8'
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
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7'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Rachid Ghezzal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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6'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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6'
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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6'
Braian Samudio topa eliyle müdahale ediyor.
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5'
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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5'
Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
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5'
Gökhan Töre, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
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3'
Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.