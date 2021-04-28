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STADYUM: Çaykur Didi HAKEM : Abdulkadir Bitigen MAÇ TARİH SAATİ: 28 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 21:01
32'
0 1
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Bülent Uygun
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
16' Georges-Kevin N'Koudou
  Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 28'
    Adem Ljajic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 27'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.
  • 27'
    Beşiktaş takımında Josef De Souza topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
  • 26'
    Rakip yarı alanın ortalarında Loic Remy için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 24'
    Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.
  • 24'
    Erik Sabo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Rachid Ghezzal tarafından faulle durduruluyor.
  • 22'
    Josef De Souza, Braian Samudio tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
  • 22'
    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dorukhan Toköz geçiyor.
  • 22'
    Fabrice N'Sakala - Erik Sabo mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.
  • 22'
    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Selim Ay geçiyor.
  • 21'
    Montassar Talbi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 20'
    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.
  • 20'
    Beşiktaş takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor.
  • 20'
    Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.
  • 20'
    Beşiktaş takımında Rachid Ghezzal faul yapıyor.
  • 18'
    Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Gökhan Töre ofsayta yakalanıyor.
  • 17'
    Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Yasin Pehlivan oyundan çıkarken Loic Remy oyuna giren isim.
  • 16'
    Rachid Ghezzal, gol pasını veren isim.
  • 16'
    GOL! Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 14'
    Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.
  • 14'
    Erik Sabo - Dorukhan Toköz mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
  • 14'
    Georges-Kevin N'Koudou, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
  • 12'
    Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.
  • 12'
    Beşiktaş takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu İsmail Köybaşı.
  • 10'
    Adem Ljajic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 8'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 8'
    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 7'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Rachid Ghezzal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 6'
    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 6'
    Braian Samudio topa eliyle müdahale ediyor.
  • 5'
    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 5'
    Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 5'
    Gökhan Töre, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.
  • 3'
    Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 25 Gökhan Akkan
  • 13 İsmail Köybaşı
  • 15 Selim Ay
  • 8 Fabricio Baiano
  • 4 Montassar Talbi
  • 6 Yasin Pehlivan 17'
  • 88 Damjan Djokovic
  • 52 Erik Sabo
  • 17 Konrad Michalak
  • 18 Braian Samudio
  • 10 Fernando Boldrin

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 70 Gökhan Töre

Yedekler

  • 1 Tarık Çetin
  • 24 Emir Dilaver
  • 55 Mykola Morozyuk
  • 53 Dario Melnjak
  • 5 Abdullah Durak
  • 37 Fernando Andrade
  • 23 Godfred Donsah
  • 54 Mithat Pala
  • 7 Loic Remy 17'
  • 21 Milan Skoda

Yedekler

  • 61 Emre Bilgin
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 43 Bernard Mensah
  • 17 Cyle Larin
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