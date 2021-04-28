  Çaykur Rizespor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

28' Adem Ljajic ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

27' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Çaykur Rizespor adına Fernando Boldrin kullanacak.

27' Beşiktaş takımında Josef De Souza topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

26' Rakip yarı alanın ortalarında Loic Remy için ofsayt bayrağı kalkıyor.

24' Çaykur Rizespor, Damjan Djokovic ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

24' Erik Sabo, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Rachid Ghezzal tarafından faulle durduruluyor.

22' Josef De Souza, Braian Samudio tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

22' Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Dorukhan Toköz geçiyor.

22' Fabrice N'Sakala - Erik Sabo mücadelesinde hakem, Çaykur Rizespor lehine faul kararı veriyor.

22' Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Selim Ay geçiyor.

21' Montassar Talbi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

20' Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Boldrin.

20' Beşiktaş takımında Fabrice N'Sakala faul yapıyor.

20' Çaykur Rizespor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Boldrin geçiyor.

20' Beşiktaş takımında Rachid Ghezzal faul yapıyor.

18' Sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Gökhan Töre ofsayta yakalanıyor.

17' Çaykur Rizespor takımında oyuncu değişikliği; Yasin Pehlivan oyundan çıkarken Loic Remy oyuna giren isim.

16' Rachid Ghezzal, gol pasını veren isim.

16' GOL! Georges-Kevin N'Koudou Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

14' Beşiktaş takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Dorukhan Toköz.

14' Erik Sabo - Dorukhan Toköz mücadelesinde hakem, Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

14' Georges-Kevin N'Koudou, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.

12' Çaykur Rizespor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gökhan Akkan.

12' Beşiktaş takımında Dorukhan Toköz faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu İsmail Köybaşı.

10' Adem Ljajic önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

8' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

8' Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

7' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Rachid Ghezzal ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

6' Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile korner bayrağına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

6' Braian Samudio topa eliyle müdahale ediyor.

5' Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5' Rachid Ghezzal ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

5' Gökhan Töre, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Gökhan Akkan kurtarıyor.

3' Çaykur Rizespor takımından Fernando Boldrin sol kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.