  Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

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29'
İttifak Holding Konyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
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29'
Galatasaray takımında Oghenekaro Etebo faul yapıyor.
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28'
İttifak Holding Konyaspor, Barış Yardımcı ile serbest vuruş kullanacak.
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28'
Barış Yardımcı, Gedson Fernandes tarafından faule maruz kalıyor.
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26'
İttifak Holding Konyaspor takımından Ismael Diomande ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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22'
Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
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22'
İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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22'
Barış Yardımcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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22'
Levan Shengelia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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20'
Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.
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20'
İttifak Holding Konyaspor takımında Artem Kravets, sarı kart görüyor.
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19'
İttifak Holding Konyaspor takımında Artem Kravets faul yapıyor.
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18'
Ryan Donk, ceza sahasının çaprazında Artem Kravets tarafından faulle durduruluyor.
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18'
Galatasaray takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oghenekaro Etebo.
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16'
İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.
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15'
Ceza sahası içinde topla buluşan Ismael Diomande, altıpas üzerinde Mostafa Mohamed tarafından faule maruz kalıyor.
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13'
Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Şener Özbayraklı için bayrağını kaldırıyor.
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10'
Kerem Aktürkoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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8'
Marcao şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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8'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.
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7'
Halil Dervişoğlu, Ismael Diomande tarafından faulle durduruluyor.
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5'
Sol çaprazdan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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4'
Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.
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2'
Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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2'
Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Mostafa Mohamed, Ahmet Çalık tarafından faule maruz kalıyor.
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1'
Galatasaray, Ömer Bayram ile serbest vuruş kullanacak.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.