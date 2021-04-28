  Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı

29' İttifak Holding Konyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.

29' Galatasaray takımında Oghenekaro Etebo faul yapıyor.

28' İttifak Holding Konyaspor, Barış Yardımcı ile serbest vuruş kullanacak.

28' Barış Yardımcı, Gedson Fernandes tarafından faule maruz kalıyor.

26' İttifak Holding Konyaspor takımından Ismael Diomande ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22' Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

22' İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

22' Barış Yardımcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

22' Levan Shengelia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.

20' İttifak Holding Konyaspor takımında Artem Kravets, sarı kart görüyor.

19' İttifak Holding Konyaspor takımında Artem Kravets faul yapıyor.

18' Ryan Donk, ceza sahasının çaprazında Artem Kravets tarafından faulle durduruluyor.

18' Galatasaray takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oghenekaro Etebo.

16' İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.

15' Ceza sahası içinde topla buluşan Ismael Diomande, altıpas üzerinde Mostafa Mohamed tarafından faule maruz kalıyor.

13' Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Şener Özbayraklı için bayrağını kaldırıyor.

10' Kerem Aktürkoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

8' Marcao şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

8' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.

7' Halil Dervişoğlu, Ismael Diomande tarafından faulle durduruluyor.

5' Sol çaprazdan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4' Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.

2' Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2' Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Mostafa Mohamed, Ahmet Çalık tarafından faule maruz kalıyor.

1' Galatasaray, Ömer Bayram ile serbest vuruş kullanacak.