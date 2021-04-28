SPOR

CANLI
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 28 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 21:01
31'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
İttifak Holding Konyaspor
İttifak Holding Konyaspor
İlhan Palut
  Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 29'
    İttifak Holding Konyaspor takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Guilherme Sitya geçiyor.
  • 29'
    Galatasaray takımında Oghenekaro Etebo faul yapıyor.
  • 28'
    İttifak Holding Konyaspor, Barış Yardımcı ile serbest vuruş kullanacak.
  • 28'
    Barış Yardımcı, Gedson Fernandes tarafından faule maruz kalıyor.
  • 26'
    İttifak Holding Konyaspor takımından Ismael Diomande ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 22'
    Guilherme Sitya ile İttifak Holding Konyaspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 22'
    İttifak Holding Konyaspor takımından Guilherme Sitya ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 22'
    Barış Yardımcı ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 22'
    Levan Shengelia ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Galatasaray takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Gedson Fernandes.
  • 20'
    İttifak Holding Konyaspor takımında Artem Kravets, sarı kart görüyor.
  • 19'
    İttifak Holding Konyaspor takımında Artem Kravets faul yapıyor.
  • 18'
    Ryan Donk, ceza sahasının çaprazında Artem Kravets tarafından faulle durduruluyor.
  • 18'
    Galatasaray takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Oghenekaro Etebo.
  • 16'
    İttifak Holding Konyaspor, Ibrahim Sehic ile serbest vuruş kullanacak.
  • 15'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Ismael Diomande, altıpas üzerinde Mostafa Mohamed tarafından faule maruz kalıyor.
  • 13'
    Hakem, ceza sahası sağ yan çizgisinde ofsayt durumunda olan Şener Özbayraklı için bayrağını kaldırıyor.
  • 10'
    Kerem Aktürkoğlu rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 8'
    Marcao şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 8'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.
  • 7'
    Halil Dervişoğlu, Ismael Diomande tarafından faulle durduruluyor.
  • 5'
    Sol çaprazdan Guilherme Sitya ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Galatasaray, Ömer Bayram ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 2'
    Galatasaray takımından Ömer Bayram ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 2'
    Emre Kılınç ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Mostafa Mohamed, Ahmet Çalık tarafından faule maruz kalıyor.
  • 1'
    Galatasaray, Ömer Bayram ile serbest vuruş kullanacak.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 19 Ömer Bayram
  • 45 Marcao
  • 54 Emre Kılınç
  • 13 Oghenekaro Etebo
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 83 Gedson Fernandes
  • 31 Mostafa Mohamed
  • 11 Halil Dervişoğlu

İttifak Holding Konyaspor

  • 13 Ibrahim Sehic
  • 26 Barış Yardımcı
  • 6 Ahmet Çalık
  • 12 Guilherme Sitya
  • 4 Adil Demirbağ
  • 27 Ismael Diomande
  • 29 Amar Rahmanovic
  • 19 Levan Shengelia
  • 18 Amir Hadziahmetovic
  • 71 Jesse Sekidika
  • 23 Artem Kravets 20'

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 14 Martin Linnes
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 9 Radamel Falcao
  • 17 Oğulcan Çağlayan

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 28 Musa Çağıran
  • 2 Volkan Fındıklı
  • 20 İsmail Güven
  • 8 Marko Jevtovic
  • 21 Farouk Miya
  • 24 Doğan Gölpek
  • 17 Sokol Cikalleshi
  • 14 Zymer Bytyqi
  • 88 Erdon Daci
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.