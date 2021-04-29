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STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 29 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 20:04
Aytemiz Alanyaspor
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
  Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Aytemiz Alanyaspor

  • 28 Marafona
  • 24 Juanfran
  • 31 Giorgos Tzavellas
  • 44 Steven Caulker
  • 21 Francois Moubandje
  • 7 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 26 Manolis Siopis
  • 91 Davidson
  • 22 Berkan Kutlu
  • 19 Mustafa Pektemek

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 13 Enner Valencia

Yedekler

  • 30 Serkan Kırıntılı
  • 5 Fatih Aksoy
  • 4 Alpay Çelebi
  • 6 Ceyhun Gülselam
  • 75 Tayfur Bingöl
  • 92 Damian Kadzior
  • 14 Hasan Hüseyin Acar
  • 27 Umut Güneş
  • 23 Efkan Bekiroğlu
  • 9 Adam Bareiro

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 26 Marcel Tisserand
  • 37 Filip Novak
  • 20 Luiz Gustavo
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 27 Mame Thiam
  • 29 Sinan Gümüş
Takım
O
Av
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