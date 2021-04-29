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STADYUM:
Bahçeşehir Okulları Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Apr 2021 | 20:00 | şuan: 20:04
MÖ
Aytemiz Alanyaspor
Çağdaş Atan
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Aytemiz Alanyaspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Aytemiz Alanyaspor
28
Marafona
24
Juanfran
31
Giorgos Tzavellas
44
Steven Caulker
21
Francois Moubandje
7
Efecan Karaca
8
Salih Uçan
26
Manolis Siopis
91
Davidson
22
Berkan Kutlu
19
Mustafa Pektemek
Fenerbahçe
15
Harun Tekin
88
Caner Erkin
77
Gökhan Gönül
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
5
Jose Sosa
67
Mesut Özil
7
Ozan Tufan
14
Dimitris Pelkas
8
Mert Hakan Yandaş
13
Enner Valencia
Yedekler
30
Serkan Kırıntılı
5
Fatih Aksoy
4
Alpay Çelebi
6
Ceyhun Gülselam
75
Tayfur Bingöl
92
Damian Kadzior
14
Hasan Hüseyin Acar
27
Umut Güneş
23
Efkan Bekiroğlu
9
Adam Bareiro
Yedekler
92
Osman Ertuğrul Çetin
26
Marcel Tisserand
37
Filip Novak
20
Luiz Gustavo
21
Bright Osayi-Samuel
16
Ferdi Kadıoğlu
9
Papiss Cisse
10
Mbwana Samatta
27
Mame Thiam
29
Sinan Gümüş
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