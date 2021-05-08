  MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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30'
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Jose Sosa kullanacak.
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30'
Mesut Özil, orta yuvarlağa yakın bir noktada Atila Turan tarafından faule maruz kalıyor.
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29'
MKE Ankaragücü takımından Atila Turan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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28'
Fenerbahçe takımından Mesut Özil sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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27'
Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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26'
Fenerbahçe takımından Ozan Tufan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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23'
MKE Ankaragücü takımı Alper Potuk ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alper Potuk tarafından çekilen şut auta gidiyor.
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22'
MKE Ankaragücü, Endri Cekici ile serbest vuruş kullanacak.
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22'
Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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21'
Fenerbahçe takımında Marcel Tisserand faul yapıyor.
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19'
Fenerbahçe takımından Caner Erkin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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19'
Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
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18'
Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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18'
Caner Erkin ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
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18'
Fenerbahçe takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.
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17'
Enner Valencia, orta saha çizgisine yakın bir noktada İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.
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16'
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu İrfan Can Kahveci
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16'
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ozan Tufan geçiyor.
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15'
MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ricardo Friedrich geçiyor.
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15'
Ozan Tufan, Joseph Paintsil tarafından faulle durduruluyor.
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14'
Atila Turan, İrfan Can Kahveci tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü serbest vuruş kullanacak.
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11'
Endri Cekici tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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11'
MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Endri Cekici geçiyor.
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10'
Endri Cekici ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
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10'
Fenerbahçe takımında Dimitris Pelkas faul yapıyor.
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9'
Ceza sahası içinde topla buluşan Stelios Kitsiou, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
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8'
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Joseph Paintsil
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8'
Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci kullanacak.
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7'
İbrahim Akdağ - İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
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5'
MKE Ankaragücü takımından Alper Potuk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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3'
GOL! Alper Potuk MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.
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3'
Fenerbahçe takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcel Tisserand geçiyor.
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2'
Aliou Badji – Mesut Özil mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
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1'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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1'
Ceza sahası içinde topla buluşan Saba Lobjanidze, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.