  MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

30' Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Jose Sosa kullanacak.

30' Mesut Özil, orta yuvarlağa yakın bir noktada Atila Turan tarafından faule maruz kalıyor.

29' MKE Ankaragücü takımından Atila Turan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

28' Fenerbahçe takımından Mesut Özil sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

27' Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

26' Fenerbahçe takımından Ozan Tufan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

23' MKE Ankaragücü takımı Alper Potuk ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alper Potuk tarafından çekilen şut auta gidiyor.

22' MKE Ankaragücü, Endri Cekici ile serbest vuruş kullanacak.

22' Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

21' Fenerbahçe takımında Marcel Tisserand faul yapıyor.

19' Fenerbahçe takımından Caner Erkin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

19' Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.

18' Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

18' Caner Erkin ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

18' Fenerbahçe takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.

17' Enner Valencia, orta saha çizgisine yakın bir noktada İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.

16' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu İrfan Can Kahveci

16' Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ozan Tufan geçiyor.

15' MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ricardo Friedrich geçiyor.

15' Ozan Tufan, Joseph Paintsil tarafından faulle durduruluyor.

14' Atila Turan, İrfan Can Kahveci tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü serbest vuruş kullanacak.

11' Endri Cekici tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

11' MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Endri Cekici geçiyor.

10' Endri Cekici ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.

10' Fenerbahçe takımında Dimitris Pelkas faul yapıyor.

9' Ceza sahası içinde topla buluşan Stelios Kitsiou, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

8' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Joseph Paintsil

8' Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci kullanacak.

7' İbrahim Akdağ - İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

5' MKE Ankaragücü takımından Alper Potuk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

3' GOL! Alper Potuk MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.

3' Fenerbahçe takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcel Tisserand geçiyor.

2' Aliou Badji – Mesut Özil mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

1' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Ceza sahası içinde topla buluşan Saba Lobjanidze, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.