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STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 08 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:04
33'
1 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Hikmet Karaman
3' Alper Potuk
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
  MKE Ankaragücü - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 30'
    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Jose Sosa kullanacak.
  • 30'
    Mesut Özil, orta yuvarlağa yakın bir noktada Atila Turan tarafından faule maruz kalıyor.
  • 29'
    MKE Ankaragücü takımından Atila Turan ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 28'
    Fenerbahçe takımından Mesut Özil sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 27'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Alper Potuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 26'
    Fenerbahçe takımından Ozan Tufan sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 23'
    MKE Ankaragücü takımı Alper Potuk ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Alper Potuk tarafından çekilen şut auta gidiyor.
  • 22'
    MKE Ankaragücü, Endri Cekici ile serbest vuruş kullanacak.
  • 22'
    Endri Cekici ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 21'
    Fenerbahçe takımında Marcel Tisserand faul yapıyor.
  • 19'
    Fenerbahçe takımından Caner Erkin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 19'
    Fenerbahçe, Caner Erkin ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 18'
    Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Caner Erkin ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 18'
    Caner Erkin ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 18'
    Fenerbahçe takımının orta saha çizgisine yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Jose Sosa geçiyor.
  • 17'
    Enner Valencia, orta saha çizgisine yakın bir noktada İbrahim Akdağ tarafından faule maruz kalıyor.
  • 16'
    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu İrfan Can Kahveci
  • 16'
    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ozan Tufan geçiyor.
  • 15'
    MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Ricardo Friedrich geçiyor.
  • 15'
    Ozan Tufan, Joseph Paintsil tarafından faulle durduruluyor.
  • 14'
    Atila Turan, İrfan Can Kahveci tarafından faulle durdurulduğu için MKE Ankaragücü serbest vuruş kullanacak.
  • 11'
    Endri Cekici tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 11'
    MKE Ankaragücü takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Endri Cekici geçiyor.
  • 10'
    Endri Cekici ile MKE Ankaragücü takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 10'
    Fenerbahçe takımında Dimitris Pelkas faul yapıyor.
  • 9'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Stelios Kitsiou, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
  • 8'
    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Joseph Paintsil
  • 8'
    Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına İrfan Can Kahveci kullanacak.
  • 7'
    İbrahim Akdağ - İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, MKE Ankaragücü yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
  • 5'
    MKE Ankaragücü takımından Alper Potuk tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 3'
    GOL! Alper Potuk MKE Ankaragücü takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 3'
    Fenerbahçe takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcel Tisserand geçiyor.
  • 2'
    Aliou Badji – Mesut Özil mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
  • 1'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Stelios Kitsiou ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 1'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Saba Lobjanidze, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

MKE Ankaragücü

  • 25 Ricardo Friedrich
  • 13 Ante Kulusic
  • 89 Atila Turan
  • 70 Stelios Kitsiou
  • 50 Zvonimir Sarlija
  • 20 Alper Potuk
  • 24 İbrahim Akdağ
  • 11 Saba Lobjanidze
  • 88 Endri Cekici
  • 28 Joseph Paintsil
  • 27 Aliou Badji

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 7 Ozan Tufan
  • 26 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 13 Enner Valencia

Yedekler

  • 66 Mert Topuz
  • 8 Tiago Pinto
  • 2 Michal Pazdan
  • 4 Erdi Dikmen
  • 6 Atakan Çankaya
  • 29 Geraldo
  • 35 Daniel Lukasik
  • 14 Assane Diousse
  • 16 Ali Kaan Güneren
  • 77 Emre Güral

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 37 Filip Novak
  • 3 Mauricio Lemos
  • 20 Luiz Gustavo
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 40 Arda Güler
  • 9 Papiss Cisse
  • 27 Mame Thiam
Takım
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