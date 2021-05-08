  Galatasaray - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

29' Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.

29' Galatasaray takımında Emre Akbaba faul yapıyor.

28' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden DeAndre Yedlin ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

27' Galatasaray takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.

27' DeAndre Yedlin, Cyle Larin tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

26' Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atiba Hutchinson.

26' Henry Onyekuru ile Welinton Silva arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Henry Onyekuru.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

25' Beşiktaş, Welinton Silva ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

25' Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Gedson Fernandes tarafından faule maruz kalıyor.

25' Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

24' Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Fernando Muslera kullanacak.

24' Atiba Hutchinson ile Marcao arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atiba Hutchinson. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

24' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Valentin Rosier kullanacak.

24' Hakem, Marcelo Saracchi tarafından orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

23' Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Radamel Falcao için ofsayt bayrağı kalkıyor.

22' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20' Henry Onyekuru ofsayta yakalanıyor.

19' Galatasaray takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.

19' Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.

17' Beşiktaş, Josef De Souza ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

16' DeAndre Yedlin ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu DeAndre Yedlin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

15' Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.

14' Galatasaray takımında Marcao hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

14' Valentin Rosier, Marcao tarafından faulle durduruluyor.

11' Golün asistini yapan isim Gedson Fernandes.

11' GOL! Ryan Babel Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

11' Ryan Babel ofsayta yakalanıyor.

8' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada DeAndre Yedlin için ofsayt bayrağı kalkıyor.

7' Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.

7' Rakip yarı alanın ortalarında Gökhan Töre topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

6' Ryan Babel ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ryan Babel. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.

6' Galatasaray takımında Ryan Babel hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

4' Gedson Fernandes ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

4' Henry Onyekuru şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

4' Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

4' Galatasaray takımı Ryan Babel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ryan Babel tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

4' Beşiktaş, Welinton Silva ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

3' Ceza sahasının çaprazında Atiba Hutchinson, Ryan Babel tarafından faule maruz kalıyor.

2' Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.

2' Ofsayt bayrağı Welinton Silva için kalkıyor

1' Cyle Larin, Ryan Babel tarafından faule maruz kalıyor.