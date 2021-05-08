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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Cüneyt Çakır MAÇ TARİH SAATİ: 08 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:05
33'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
11' Ryan Babel
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Galatasaray - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 29'
    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
  • 29'
    Galatasaray takımında Emre Akbaba faul yapıyor.
  • 28'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden DeAndre Yedlin ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 27'
    Galatasaray takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
  • 27'
    DeAndre Yedlin, Cyle Larin tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 26'
    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atiba Hutchinson.
  • 26'
    Henry Onyekuru ile Welinton Silva arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Henry Onyekuru.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
  • 25'
    Beşiktaş, Welinton Silva ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 25'
    Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Gedson Fernandes tarafından faule maruz kalıyor.
  • 25'
    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 24'
    Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Fernando Muslera kullanacak.
  • 24'
    Atiba Hutchinson ile Marcao arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atiba Hutchinson. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
  • 24'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Valentin Rosier kullanacak.
  • 24'
    Hakem, Marcelo Saracchi tarafından orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 23'
    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Radamel Falcao için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 22'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 20'
    Henry Onyekuru ofsayta yakalanıyor.
  • 19'
    Galatasaray takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.
  • 19'
    Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.
  • 17'
    Beşiktaş, Josef De Souza ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    DeAndre Yedlin ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu DeAndre Yedlin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
  • 15'
    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 15'
    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.
  • 14'
    Galatasaray takımında Marcao hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 14'
    Valentin Rosier, Marcao tarafından faulle durduruluyor.
  • 11'
    Golün asistini yapan isim Gedson Fernandes.
  • 11'
    GOL! Ryan Babel Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 11'
    Ryan Babel ofsayta yakalanıyor.
  • 8'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada DeAndre Yedlin için ofsayt bayrağı kalkıyor.
  • 7'
    Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.
  • 7'
    Rakip yarı alanın ortalarında Gökhan Töre topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
  • 6'
    Ryan Babel ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ryan Babel. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
  • 6'
    Galatasaray takımında Ryan Babel hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
  • 4'
    Gedson Fernandes ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 4'
    Henry Onyekuru şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 4'
    Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 4'
    Galatasaray takımı Ryan Babel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ryan Babel tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 4'
    Beşiktaş, Welinton Silva ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Ceza sahasının çaprazında Atiba Hutchinson, Ryan Babel tarafından faule maruz kalıyor.
  • 2'
    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    Ofsayt bayrağı Welinton Silva için kalkıyor
  • 1'
    Cyle Larin, Ryan Babel tarafından faule maruz kalıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 15 Ryan Donk
  • 22 DeAndre Yedlin
  • 36 Marcelo Saracchi
  • 45 Marcao 14'
  • 8 Ryan Babel 6'
  • 4 Taylan Antalyalı
  • 20 Emre Akbaba
  • 7 Henry Onyekuru
  • 83 Gedson Fernandes
  • 9 Radamel Falcao

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza 30'
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 17 Cyle Larin
  • 70 Gökhan Töre

Yedekler

  • 34 Okan Koçuk
  • 2 Şener Özbayraklı
  • 27 Christian Luyindama
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 19 Ömer Bayram
  • 54 Emre Kılınç
  • 18 Kerem Aktürkoğlu
  • 31 Mostafa Mohamed
  • 11 Halil Dervişoğlu

Yedekler

  • 61 Emre Bilgin
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 26 Dorukhan Toköz
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