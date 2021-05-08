  Galatasaray - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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29'
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Atiba Hutchinson geçiyor.
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29'
Galatasaray takımında Emre Akbaba faul yapıyor.
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28'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden DeAndre Yedlin ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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27'
Galatasaray takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ryan Donk.
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27'
DeAndre Yedlin, Cyle Larin tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
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26'
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Atiba Hutchinson.
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26'
Henry Onyekuru ile Welinton Silva arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Henry Onyekuru.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
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25'
Beşiktaş, Welinton Silva ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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25'
Josef De Souza, orta saha çizgisine yakın bir noktada Gedson Fernandes tarafından faule maruz kalıyor.
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25'
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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24'
Korner bayrağına yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Fernando Muslera kullanacak.
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24'
Atiba Hutchinson ile Marcao arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Atiba Hutchinson. Sağ köşe bayrağına yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
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24'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Valentin Rosier kullanacak.
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24'
Hakem, Marcelo Saracchi tarafından orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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23'
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Radamel Falcao için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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22'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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20'
Henry Onyekuru ofsayta yakalanıyor.
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19'
Galatasaray takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Marcao geçiyor.
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19'
Beşiktaş takımında Josef De Souza faul yapıyor.
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17'
Beşiktaş, Josef De Souza ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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16'
DeAndre Yedlin ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu DeAndre Yedlin.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
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15'
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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15'
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.
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14'
Galatasaray takımında Marcao hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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14'
Valentin Rosier, Marcao tarafından faulle durduruluyor.
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11'
Golün asistini yapan isim Gedson Fernandes.
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11'
GOL! Ryan Babel Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
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11'
Ryan Babel ofsayta yakalanıyor.
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8'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktada DeAndre Yedlin için ofsayt bayrağı kalkıyor.
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7'
Beşiktaş takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Josef De Souza geçiyor.
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7'
Rakip yarı alanın ortalarında Gökhan Töre topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
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6'
Ryan Babel ile Fabrice N'Sakala arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ryan Babel. Taç çizgisine yakın bir bölgede Beşiktaş takımı oyuna başlayacak.
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6'
Galatasaray takımında Ryan Babel hakem Cüneyt Çakır tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
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4'
Gedson Fernandes ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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4'
Henry Onyekuru şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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4'
Gedson Fernandes ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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4'
Galatasaray takımı Ryan Babel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ryan Babel tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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4'
Beşiktaş, Welinton Silva ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
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3'
Ceza sahasının çaprazında Atiba Hutchinson, Ryan Babel tarafından faule maruz kalıyor.
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2'
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.
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2'
Ofsayt bayrağı Welinton Silva için kalkıyor
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1'
Cyle Larin, Ryan Babel tarafından faule maruz kalıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.