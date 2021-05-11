  Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

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27'
Sağ çaprazdan Mesut Özil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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26'
Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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26'
Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Enner Valencia geçiyor.
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25'
Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.
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25'
Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
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25'
Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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24'
Casimir Ninga rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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24'
Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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22'
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Robin Yalçın geçiyor.
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21'
Jose Sosa - Isaac Cofie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
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19'
Demir Grup Sivasspor adına şanssız an Olarenwaju Kayode tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
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16'
Demir Grup Sivasspor takımından Olarenwaju Kayode sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Robin Yalçın kullanacak.
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15'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada Hakan Arslan, Enner Valencia tarafından faule maruz kalıyor.
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14'
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.
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14'
Ceza sahası içerisinde Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ali Şaşal Vural. Demir Grup Sivasspor oyuna serbest vuruşla başlayacak.
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13'
Caner Erkin, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
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13'
Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Caner Erkin kullanacak.
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12'
Caner Osmanpaşa - Enner Valencia mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
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11'
Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.
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11'
Gökhan Gönül - Max Gradel mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
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11'
Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Robin Yalçın.
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11'
Olarenwaju Kayode, Dimitris Pelkas tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.
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9'
Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.
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9'
Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Mert Hakan Yandaş oyuna giren isim.
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7'
Demir Grup Sivasspor takımında Casimir Ninga faul yapıyor.
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3'
İrfan Can Kahveci, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
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2'
Max Gradel ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.