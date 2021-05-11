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STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Halis Özkahya MAÇ TARİH SAATİ: 11 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:06
35'
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Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Demir Grup Sivasspor
Demir Grup Sivasspor
Rıza Çalımbay
  Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı
  • 27'
    Sağ çaprazdan Mesut Özil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 26'
    Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 26'
    Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Enner Valencia geçiyor.
  • 25'
    Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 25'
    Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.
  • 25'
    Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 24'
    Casimir Ninga rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 24'
    Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 22'
    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Robin Yalçın geçiyor.
  • 21'
    Jose Sosa - Isaac Cofie mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
  • 19'
    Demir Grup Sivasspor adına şanssız an Olarenwaju Kayode tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
  • 16'
    Demir Grup Sivasspor takımından Olarenwaju Kayode sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Demir Grup Sivasspor adına Robin Yalçın kullanacak.
  • 15'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada Hakan Arslan, Enner Valencia tarafından faule maruz kalıyor.
  • 14'
    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ali Şaşal Vural.
  • 14'
    Ceza sahası içerisinde Fenerbahçe takımında Enner Valencia faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Ali Şaşal Vural. Demir Grup Sivasspor oyuna serbest vuruşla başlayacak.
  • 13'
    Caner Erkin, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
  • 13'
    Fenerbahçe takımının yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Caner Erkin kullanacak.
  • 12'
    Caner Osmanpaşa - Enner Valencia mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor yarı alanının ortalarında kaleye uzak bir mesafede Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
  • 11'
    Demir Grup Sivasspor takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Uğur Çiftçi geçiyor.
  • 11'
    Gökhan Gönül - Max Gradel mücadelesinde hakem, Demir Grup Sivasspor lehine faul kararı veriyor.
  • 11'
    Demir Grup Sivasspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Robin Yalçın.
  • 11'
    Olarenwaju Kayode, Dimitris Pelkas tarafından faulle durdurulduğu için Demir Grup Sivasspor serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Fenerbahçe takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Attila Szalai.
  • 9'
    Fenerbahçe takımında oyuncu değişikliği; İrfan Can Kahveci oyundan çıkarken Mert Hakan Yandaş oyuna giren isim.
  • 7'
    Demir Grup Sivasspor takımında Casimir Ninga faul yapıyor.
  • 3'
    İrfan Can Kahveci, rakip ceza sahasına girmeden kaleye şut çekiyor, kaleci Ali Şaşal Vural kurtarıyor.
  • 2'
    Max Gradel ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 15 Harun Tekin
  • 88 Caner Erkin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 26 Marcel Tisserand
  • 41 Attila Szalai
  • 5 Jose Sosa
  • 67 Mesut Özil
  • 17 İrfan Can Kahveci 9'
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 13 Enner Valencia

Demir Grup Sivasspor

  • 35 Ali Şaşal Vural
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 3 Uğur Çiftçi
  • 77 Ahmet Oğuz
  • 8 Robin Yalçın
  • 5 Isaac Cofie
  • 37 Hakan Arslan
  • 76 Fayçal Fajr
  • 7 Max Gradel
  • 80 Olarenwaju Kayode
  • 29 Casimir Ninga

Yedekler

  • 92 Osman Ertuğrul Çetin
  • 4 Serdar Aziz
  • 37 Filip Novak
  • 20 Luiz Gustavo
  • 8 Mert Hakan Yandaş 9'
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 27 Mame Thiam

Yedekler

  • 81 Muhammet Can Tuncer
  • 25 Muammer Yıldırım
  • 58 Ziya Erdal
  • 6 Claudemir
  • 23 Sergiy Rybalka
  • 20 Kerem Atakan Kesgin
  • 2 Arouna Kone
  • 99 Tyler Boyd
  • 11 Jorge Felix
Takım
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