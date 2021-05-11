  Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor Canlı Maç Anlatımı

Sağ çaprazdan Mesut Özil ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Fenerbahçe takımından Enner Valencia tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

Fenerbahçe takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Enner Valencia geçiyor.

Demir Grup Sivasspor, Fayçal Fajr ile köşe vuruşu kullanıyor.

Demir Grup Sivasspor takımında Hakan Arslan faul yapıyor.

Fayçal Fajr ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

Casimir Ninga rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

24'

Fenerbahçe takımından Mert Hakan Yandaş sol korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.