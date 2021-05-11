  Beşiktaş - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

-
30'
Necip Uysal, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
-
30'
Beşiktaş takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
-
30'
Rachid Ghezzal, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
-
29'
Fatih Karagümrük takımından Artur Sobiech sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
29'
Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
-
28'
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
28'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Fabio Borini mücadelesinde hakem Ali Palabıyık, Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
-
27'
Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
-
27'
Adem Ljajic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
26'
Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.
-
25'
Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
-
23'
Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.
-
22'
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
21'
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
20'
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Fabrice N'Sakala
-
19'
Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
-
19'
Adem Ljajic - Jimmy Durmaz mücadelesinde hakem, Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
-
18'
Beşiktaş takımında Welinton Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fabio Borini.
-
18'
Fatih Karagümrük, Vegar Hedenstad ile serbest vuruş kullanacak.
-
18'
Beşiktaş, Welinton Silva ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
-
18'
Cyle Larin, Enzo Roco tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
-
16'
Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
-
13'
Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
-
13'
Artur Sobiech, Necip Uysal tarafından faulle durdurulduğu için Fatih Karagümrük ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
-
13'
Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
10'
Beşiktaş takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
-
10'
Josef De Souza, Andrea Bertolacci tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
-
9'
Rakip ceza sahasının yayında Cyle Larin topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
-
7'
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.
-
7'
Georges-Kevin N'Koudou, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.
-
7'
Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
6'
Necip Uysal, Vegar Hedenstad tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
-
6'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
5'
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
5'
Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
-
3'
Andrea Bertolacci, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
-
3'
Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
-
2'
Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.