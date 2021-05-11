  Beşiktaş - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı

30' Necip Uysal, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

30' Beşiktaş takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.

30' Rachid Ghezzal, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

29' Fatih Karagümrük takımından Artur Sobiech sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

29' Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.

28' Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

28' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Fabio Borini mücadelesinde hakem Ali Palabıyık, Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

27' Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

27' Adem Ljajic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

26' Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.

25' Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.

23' Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.

22' Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

21' Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Fabrice N'Sakala

19' Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.

19' Adem Ljajic - Jimmy Durmaz mücadelesinde hakem, Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.

18' Beşiktaş takımında Welinton Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fabio Borini.

18' Fatih Karagümrük, Vegar Hedenstad ile serbest vuruş kullanacak.

18' Beşiktaş, Welinton Silva ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

18' Cyle Larin, Enzo Roco tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

16' Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

13' Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13' Artur Sobiech, Necip Uysal tarafından faulle durdurulduğu için Fatih Karagümrük ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

13' Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

10' Beşiktaş takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.

10' Josef De Souza, Andrea Bertolacci tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

9' Rakip ceza sahasının yayında Cyle Larin topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

7' Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.

7' Georges-Kevin N'Koudou, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.

7' Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

6' Necip Uysal, Vegar Hedenstad tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

6' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5' Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

5' Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.

3' Andrea Bertolacci, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.

3' Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

2' Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.