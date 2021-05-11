SPOR

CANLI
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Ali Palabıyık MAÇ TARİH SAATİ: 11 May 2021 | 20:00 | şuan: 21:06
37'
0 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Fatih Karagümrük
Fatih Karagümrük
Francesco Farioli
  Beşiktaş - Fatih Karagümrük Canlı Maç Anlatımı
  • 30'
    Necip Uysal, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 30'
    Beşiktaş takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Welinton Silva.
  • 30'
    Rachid Ghezzal, Lucas Biglia tarafından faulle durduruluyor. Beşiktaş, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 29'
    Fatih Karagümrük takımından Artur Sobiech sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 29'
    Fatih Karagümrük takımının orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazandığı serbest vuruş için topun başına Jure Balkovec geçiyor.
  • 28'
    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 28'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Welinton Silva – Fabio Borini mücadelesinde hakem Ali Palabıyık, Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
  • 27'
    Fatih Karagümrük takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
  • 27'
    Adem Ljajic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 26'
    Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.
  • 25'
    Fatih Karagümrük takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Biglia.
  • 23'
    Beşiktaş takımında Necip Uysal faul yapıyor.
  • 22'
    Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 21'
    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 20'
    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol köşe bayrağına yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Fabrice N'Sakala
  • 19'
    Fatih Karagümrük takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Lucas Biglia geçiyor.
  • 19'
    Adem Ljajic - Jimmy Durmaz mücadelesinde hakem, Fatih Karagümrük lehine faul kararı veriyor.
  • 18'
    Beşiktaş takımında Welinton Silva faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Fabio Borini.
  • 18'
    Fatih Karagümrük, Vegar Hedenstad ile serbest vuruş kullanacak.
  • 18'
    Beşiktaş, Welinton Silva ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
  • 18'
    Cyle Larin, Enzo Roco tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    Beşiktaş takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Georges-Kevin N'Koudou tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 13'
    Fatih Karagümrük, Enzo Roco ile rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 13'
    Artur Sobiech, Necip Uysal tarafından faulle durdurulduğu için Fatih Karagümrük ceza sahasının hemen dışındaki bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 13'
    Valentin Rosier ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 10'
    Beşiktaş takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Josef De Souza.
  • 10'
    Josef De Souza, Andrea Bertolacci tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
  • 9'
    Rakip ceza sahasının yayında Cyle Larin topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
  • 7'
    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile serbest vuruş kullanacak.
  • 7'
    Georges-Kevin N'Koudou, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şut çekiyor, kaleci Emiliano Viviano kurtarıyor.
  • 7'
    Beşiktaş takımından Rachid Ghezzal sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 6'
    Necip Uysal, Vegar Hedenstad tarafından faulle durdurulduğu için Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
  • 6'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 5'
    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Rachid Ghezzal ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 5'
    Beşiktaş, Rachid Ghezzal ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 3'
    Andrea Bertolacci, Rachid Ghezzal tarafından faulle durdurulduğu için Fatih Karagümrük orta yuvarlakta serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Fatih Karagümrük, Lucas Biglia ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.
  • 2'
    Beşiktaş takımından Adem Ljajic tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 5 Josef De Souza
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin

Fatih Karagümrük

  • 2 Emiliano Viviano
  • 26 Vegar Hedenstad
  • 87 Ervin Zukanovic
  • 29 Jure Balkovec
  • 5 Enzo Roco
  • 91 Andrea Bertolacci
  • 71 Jimmy Durmaz
  • 6 Lucas Biglia
  • 16 Fabio Borini
  • 18 Alassane Ndao
  • 9 Artur Sobiech

Yedekler

  • 61 Emre Bilgin
  • 97 Utku Yuvakuran
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz

Yedekler

  • 12 Yavuz Aygün
  • 4 Koray Altınay
  • 77 Jeremain Lens
  • 89 Lucas Castro
  • 19 Yannis Salibur
  • 23 Aksel Aktaş
  • 14 Efe Tatlı
  • 17 Muhammed Pehlivan
  • 27 Serhat Ahmetoğlu
  • 11 Mevlüt Erdinç
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.