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STADYUM: Büyükşehir Bld Kadir Has HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 15 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:49
Hes Kablo Kayserispor
Hes Kablo Kayserispor
Yalçın Koşukavak
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
  Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Hes Kablo Kayserispor

  • 16 Doğan Alemdar
  • 4 Dimitrios Kolovetsios
  • 21 Aziz Behich
  • 2 Nehuen Paz
  • 20 Ramazan Civelek
  • 18 Zoran Kvrzic
  • 96 Daniel Avramovski
  • 10 Pedro Henrique
  • 3 Joseph Attamah
  • 73 Karlo Muhar
  • 23 İlhan Parlak

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 88 Caner Erkin
  • 4 Serdar Aziz
  • 41 Attila Szalai
  • 35 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 7 Ozan Tufan
  • 14 Dimitris Pelkas
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 13 Enner Valencia

Yedekler

  • 1 İsmail Çipe
  • 15 Uğur Demirok
  • 32 Yasir Subaşı
  • 24 Melih Okutan
  • 44 Besard Sabovic
  • 14 Emre Demir
  • 17 Nurettin Korkmaz
  • 11 Muğdat Çelik
  • 77 Denis Alibec
  • 42 Kevin Luckassen

Yedekler

  • 15 Harun Tekin
  • 37 Filip Novak
  • 26 Marcel Tisserand
  • 3 Mauricio Lemos
  • 20 Luiz Gustavo
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 40 Arda Güler
  • 9 Papiss Cisse
  • 10 Mbwana Samatta
  • 27 Mame Thiam
Takım
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Av
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