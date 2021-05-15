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STADYUM:
Büyükşehir Bld Kadir Has
HAKEM :
Halil Umut Meler
MAÇ TARİH SAATİ:
15 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:49
MÖ
Hes Kablo Kayserispor
Yalçın Koşukavak
Fenerbahçe
Emre Belözoğlu
Hes Kablo Kayserispor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Hes Kablo Kayserispor
16
Doğan Alemdar
4
Dimitrios Kolovetsios
21
Aziz Behich
2
Nehuen Paz
20
Ramazan Civelek
18
Zoran Kvrzic
96
Daniel Avramovski
10
Pedro Henrique
3
Joseph Attamah
73
Karlo Muhar
23
İlhan Parlak
Fenerbahçe
1
Altay Bayındır
88
Caner Erkin
4
Serdar Aziz
41
Attila Szalai
35
Nazım Sangare
5
Jose Sosa
7
Ozan Tufan
14
Dimitris Pelkas
21
Bright Osayi-Samuel
16
Ferdi Kadıoğlu
13
Enner Valencia
Yedekler
1
İsmail Çipe
15
Uğur Demirok
32
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24
Melih Okutan
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