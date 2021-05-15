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STADYUM: Gürsel Aksel Stadyumu HAKEM : Fırat Aydınus MAÇ TARİH SAATİ: 15 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:50
Göztepe
Göztepe
Ünal Karaman
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
  Göztepe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Göztepe

  • 70 İrfan Can Eğribayat
  • 41 Berkan Emir
  • 33 Atınç Nukan
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 77 Murat Paluli
  • 8 Soner Aydoğdu
  • 7 Halil Akbunar
  • 44 Anderson Esiti
  • 60 Obinna Nwobodo
  • 18 Adis Jahovic
  • 9 Cherif Ndiaye

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 70 Gökhan Töre
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 17 Cyle Larin

Yedekler

  • 13 Arda Özçimen
  • 1 Bartu Dinç
  • 20 Lamine Gassama
  • 68 Dzenan Burekovic
  • 32 Peter Zulj
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 30 Yalçın Kayan
  • 22 Brown Ideye
  • 99 Stefano Napoleoni
  • 80 Beykan Şimşek

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 61 Emre Bilgin
  • 4 Francisco Montero
  • 33 Rıdvan Yılmaz
  • 28 Bilal Ceylan
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 43 Bernard Mensah
  • 26 Dorukhan Toköz
Takım
O
Av
P
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