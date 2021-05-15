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STADYUM:
Gürsel Aksel Stadyumu
HAKEM :
Fırat Aydınus
MAÇ TARİH SAATİ:
15 May 2021 | 20:00 | şuan: 19:50
MÖ
Göztepe
Ünal Karaman
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Göztepe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Göztepe
70
İrfan Can Eğribayat
41
Berkan Emir
33
Atınç Nukan
5
Alpaslan Öztürk
77
Murat Paluli
8
Soner Aydoğdu
7
Halil Akbunar
44
Anderson Esiti
60
Obinna Nwobodo
18
Adis Jahovic
9
Cherif Ndiaye
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
70
Gökhan Töre
18
Rachid Ghezzal
7
Georges-Kevin N'Koudou
17
Cyle Larin
Yedekler
13
Arda Özçimen
1
Bartu Dinç
20
Lamine Gassama
68
Dzenan Burekovic
32
Peter Zulj
6
Kubilay Sönmez
30
Yalçın Kayan
22
Brown Ideye
99
Stefano Napoleoni
80
Beykan Şimşek
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
61
Emre Bilgin
4
Francisco Montero
33
Rıdvan Yılmaz
28
Bilal Ceylan
46
Serdar Saatçı
20
Necip Uysal
43
Bernard Mensah
26
Dorukhan Toköz
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