SPOR

CANLI
STADYUM: Atatürk Olimpiyat HAKEM : Michael Oliver MAÇ TARİH SAATİ: 24 Mar 2021 | 20:00 | şuan: 19:24
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Hollanda
Hollanda
Frank De Boer
  Türkiye - Hollanda Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Umut Meraş
  • 2 Mehmet Zeki Çelik
  • 15 Ozan Kabak
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 19 Kenan Karaman
  • 6 Ozan Tufan
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 17 Burak Yılmaz

Hollanda

  • 1 Jasper Cillessen
  • 17 Daley Blind
  • 2 Kenny Tete
  • 3 Matthijs De Ligt
  • 5 Owen Wijndal
  • 8 Georginio Wijnaldum
  • 15 Marten De Roon
  • 21 Frenkie De Jong
  • 11 Steven Berghuis
  • 10 Memphis Depay
  • 18 Donyell Malen

Yedekler

  • 12 Altay Bayındır
  • 1 Mert Günok
  • 18 Caner Erkin
  • 22 Kaan Ayhan
  • 3 Mert Müldür
  • 21 Emre Kılınç
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 20 Deniz Türüç
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 7 Orkun Kökçü
  • 9 Cenk Tosun
  • 16 Enes Ünal

Yedekler

  • 13 Tim Krul
  • 23 Maarten Stekelenburg
  • 12 Patrick Van Aanholt
  • 4 Joel Veltman
  • 22 Denzel Dumfries
  • 9 Ryan Babel
  • 6 Davy Klaassen
  • 7 Steven Bergwijn
  • 20 Donny Van De Beek
  • 16 Calvin Stengs
  • 14 Ryan Gravenberch
  • 19 Luuk De Jong
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.