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STADYUM:
Atatürk Olimpiyat
HAKEM :
Michael Oliver
MAÇ TARİH SAATİ:
24 Mar 2021 | 20:00 | şuan: 19:24
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
Hollanda
Frank De Boer
Türkiye - Hollanda Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
4
Çağlar Söyüncü
13
Umut Meraş
2
Mehmet Zeki Çelik
15
Ozan Kabak
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
19
Kenan Karaman
6
Ozan Tufan
11
Yusuf Yazıcı
17
Burak Yılmaz
Hollanda
1
Jasper Cillessen
17
Daley Blind
2
Kenny Tete
3
Matthijs De Ligt
5
Owen Wijndal
8
Georginio Wijnaldum
15
Marten De Roon
21
Frenkie De Jong
11
Steven Berghuis
10
Memphis Depay
18
Donyell Malen
Yedekler
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
18
Caner Erkin
22
Kaan Ayhan
3
Mert Müldür
21
Emre Kılınç
14
Taylan Antalyalı
20
Deniz Türüç
8
Dorukhan Toköz
7
Orkun Kökçü
9
Cenk Tosun
16
Enes Ünal
Yedekler
13
Tim Krul
23
Maarten Stekelenburg
12
Patrick Van Aanholt
4
Joel Veltman
22
Denzel Dumfries
9
Ryan Babel
6
Davy Klaassen
7
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