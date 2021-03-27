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STADYUM: La Rosaleda HAKEM : Alejandro Jose Hernandez MAÇ TARİH SAATİ: 27 Mar 2021 | 20:00 | şuan: 19:23
Norveç
Norveç
Stale Solbakken
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  Norveç - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Norveç

  • 1 Rune Jarstein
  • 2 Stian Gregersen
  • 3 Kristoffer Ajer
  • 5 Birger Meling
  • 14 Julian Ryerson
  • 18 Fredrik Midtsjo
  • 11 Mohamed Elyounoussi
  • 10 Martin Odegaard
  • 8 Patrick Berg
  • 9 Alexander Sörloth
  • 23 Erling Haaland

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 13 Umut Meraş
  • 22 Kaan Ayhan
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 3 Mert Müldür
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 6 Ozan Tufan
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 17 Burak Yılmaz
  • 19 Kenan Karaman

Yedekler

  • 13 Sten Grytebust
  • 12 Andre Hansen
  • 4 Stefan Strandberg
  • 6 Ruben Gabrielsen
  • 17 Martin Linnes
  • 16 Jonas Svensson
  • 7 Joshua King
  • 20 Mats Daehli
  • 19 Iver Fossum
  • 22 Morten Thorsby
  • 15 Jens Hauge
  • 21 Kristian Thorstvedt

Yedekler

  • 12 Altay Bayındır
  • 1 Mert Günok
  • 18 Caner Erkin
  • 2 Abdülkerim Bardakcı
  • 15 Ozan Kabak
  • 21 Halil Akbunar
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 20 Deniz Türüç
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 7 Orkun Kökçü
  • 9 Cenk Tosun
  • 16 Enes Ünal
Takım
O
Av
P
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