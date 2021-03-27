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Milli Takımlar
STADYUM:
La Rosaleda
HAKEM :
Alejandro Jose Hernandez
MAÇ TARİH SAATİ:
27 Mar 2021 | 20:00 | şuan: 19:23
MÖ
Norveç
Stale Solbakken
Türkiye
Şenol Güneş
Norveç - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Norveç
1
Rune Jarstein
2
Stian Gregersen
3
Kristoffer Ajer
5
Birger Meling
14
Julian Ryerson
18
Fredrik Midtsjo
11
Mohamed Elyounoussi
10
Martin Odegaard
8
Patrick Berg
9
Alexander Sörloth
23
Erling Haaland
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
13
Umut Meraş
22
Kaan Ayhan
4
Çağlar Söyüncü
3
Mert Müldür
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
6
Ozan Tufan
11
Yusuf Yazıcı
17
Burak Yılmaz
19
Kenan Karaman
Yedekler
13
Sten Grytebust
12
Andre Hansen
4
Stefan Strandberg
6
Ruben Gabrielsen
17
Martin Linnes
16
Jonas Svensson
7
Joshua King
20
Mats Daehli
19
Iver Fossum
22
Morten Thorsby
15
Jens Hauge
21
Kristian Thorstvedt
Yedekler
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
18
Caner Erkin
2
Abdülkerim Bardakcı
15
Ozan Kabak
21
Halil Akbunar
14
Taylan Antalyalı
20
Deniz Türüç
8
Dorukhan Toköz
7
Orkun Kökçü
9
Cenk Tosun
16
Enes Ünal
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