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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Benoit Bastien MAÇ TARİH SAATİ: 01 Sep 2021 | 21:45 | şuan: 21:11
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Karadağ
Karadağ
Miodrag Radulovic
  Türkiye - Karadağ Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 12 Altay Bayındır
  • 22 Kaan Ayhan
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 18 Mert Müldür
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 9 Kenan Karaman
  • 7 Cengiz Ünder
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 17 Burak Yılmaz

Karadağ

  • 1 Milan Mijatovic
  • 6 Zarko Tomasevic
  • 15 Stefan Savic
  • 7 Marko Vesovic
  • 5 Igor Vujacic
  • 19 Aleksandar Scekic
  • 18 Nebojsa Kosovic
  • 23 Adam Marusic
  • 17 Sead Haksabanovic
  • 8 Drasko Bozovic
  • 10 Uros Djurdjevic

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Alpaslan Öztürk
  • 6 Abdülkerim Bardakcı
  • 13 Rıdvan Yılmaz
  • 15 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 21 Kerem Aktürkoğlu
  • 19 Orkun Kökçü
  • 16 Enes Ünal

Yedekler

  • 13 Jasmin Agovic
  • 12 Milos Dragojevic
  • 22 Marko Simic
  • 3 Risto Radunovic
  • 14 Ilija Martinovic
  • 4 Nikola Vukcevic
  • 21 Igor Ivanovic
  • 16 Milos Raickovic
  • 2 Dusan Lagator
  • 20 Kristijan Vulaj
  • 11 Fatos Beqiraj
  • 9 Milutin Osmajic
Takım
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