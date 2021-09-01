HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
TÜMÜ
HESABIM
ABONELİK
ÜYE GİRİŞİ
MYNET ANASAYFA
HABER
SPOR
FİNANS
VİDEO
YEMEK
OYUN
KADIN
MAGAZİN
TREND
SİNEMA
EĞİTİM
EMAIL
ASTROLOJİ
HAVA DURUMU
GALERİ
CEVAPLAR
YURT HABER
PROSERVİS
KORONAVİRÜS HARİTASI
İLETİŞİM
-
KURUMSAL
-
YARDIM
-
ÜYELİK
-
YASAL UYARI
SPOR
Futbol
Basketbol
Diğer Sporlar
Canlı Anlatım
Puan Durumu & Fikstür
CANLI
Spor Toto Süper Lig
TFF 1. Lig
Ziraat Türkiye Kupası
Şampiyonlar Ligi
UEFA Ligi
Avrupadan Futbol
Milli Takımlar
STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Benoit Bastien
MAÇ TARİH SAATİ:
01 Sep 2021 | 21:45 | şuan: 21:11
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
Karadağ
Miodrag Radulovic
Türkiye - Karadağ Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
12
Altay Bayındır
22
Kaan Ayhan
2
Zeki Çelik
3
Merih Demiral
18
Mert Müldür
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
9
Kenan Karaman
7
Cengiz Ünder
11
Yusuf Yazıcı
17
Burak Yılmaz
Karadağ
1
Milan Mijatovic
6
Zarko Tomasevic
15
Stefan Savic
7
Marko Vesovic
5
Igor Vujacic
19
Aleksandar Scekic
18
Nebojsa Kosovic
23
Adam Marusic
17
Sead Haksabanovic
8
Drasko Bozovic
10
Uros Djurdjevic
Yedekler
1
Mert Günok
23
Uğurcan Çakır
4
Alpaslan Öztürk
6
Abdülkerim Bardakcı
13
Rıdvan Yılmaz
15
Efecan Karaca
8
Salih Uçan
14
Taylan Antalyalı
21
Kerem Aktürkoğlu
19
Orkun Kökçü
16
Enes Ünal
Yedekler
13
Jasmin Agovic
12
Milos Dragojevic
22
Marko Simic
3
Risto Radunovic
14
Ilija Martinovic
4
Nikola Vukcevic
21
Igor Ivanovic
16
Milos Raickovic
2
Dusan Lagator
20
Kristijan Vulaj
11
Fatos Beqiraj
9
Milutin Osmajic
PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Türkiye Spor Toto Süper Lig
Türkiye Spor Toto 1. Lig
Almanya Bundesliga I
İngiltere Premier Lig
İspanya Primera Lig
İtalya Serie A
Fransa Ligue 1
Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
Detayları Göster
Gol Krallığı
Anasayfa
Astroloji
Cevaplar
Email
Finans
Yemek
Gazeteler
Haberler
Hava Durumu
Kadın
Magazin
Oyun Oyna
Oyun
Proservis
RSS
Video
Sinema
Spor Haberleri
Vidobu
Widget
Yurt Haberleri
SGK Sorgulama
E-Devlet Giriş
ÖSYM AİS Giriş
E-Okul Giriş
Koronavirüs Haritası
İletişim
Kurumsal
Yardım
Üyelik
Gizlilik Politikası
Yasal Uyarı
Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.