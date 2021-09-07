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STADYUM: Johan Cruijff Arena HAKEM : Daniele Orsato MAÇ TARİH SAATİ: 07 Sep 2021 | 21:45 | şuan: 21:11
Hollanda
Hollanda
Louis Van Gaal
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  Hollanda - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Hollanda

  • 1 Justin Bijlow
  • 17 Daley Blind
  • 6 Stefan De Vrij
  • 4 Virgil Van Dijk
  • 22 Denzel Dumfries
  • 8 Georginio Wijnaldum
  • 14 Davy Klaassen
  • 21 Frenkie De Jong
  • 11 Steven Berghuis
  • 10 Memphis Depay
  • 7 Steven Bergwijn

Türkiye

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 22 Kaan Ayhan
  • 3 Merih Demiral
  • 18 Mert Müldür
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 9 Kenan Karaman
  • 7 Cengiz Ünder
  • 19 Orkun Kökçü
  • 17 Burak Yılmaz

Yedekler

  • 13 Tim Krul
  • 23 Joel Drommel
  • 3 Matthijs De Ligt
  • 5 Tyrell Malacia
  • 2 Jurrien Timber
  • 18 Devyne Rensch
  • 15 Marten De Roon
  • 12 Guus Til
  • 20 Teun Koopmeiners
  • 16 Ryan Gravenberch
  • 19 Wout Weghorst
  • 9 Donyell Malen

Yedekler

  • 12 Altay Bayındır
  • 1 Mert Günok
  • 2 Abdülkerim Bardakcı
  • 15 Ozan Kabak
  • 13 Rıdvan Yılmaz
  • 16 Efecan Karaca
  • 8 Salih Uçan
  • 14 Taylan Antalyalı
  • 6 Ozan Tufan
  • 21 Kerem Aktürkoğlu
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 20 Halil Dervişoğlu
Takım
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Av
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Gol Krallığı
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