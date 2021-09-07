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STADYUM:
Johan Cruijff Arena
HAKEM :
Daniele Orsato
MAÇ TARİH SAATİ:
07 Sep 2021 | 21:45 | şuan: 21:11
MÖ
Hollanda
Louis Van Gaal
Türkiye
Şenol Güneş
Hollanda - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Hollanda
1
Justin Bijlow
17
Daley Blind
6
Stefan De Vrij
4
Virgil Van Dijk
22
Denzel Dumfries
8
Georginio Wijnaldum
14
Davy Klaassen
21
Frenkie De Jong
11
Steven Berghuis
10
Memphis Depay
7
Steven Bergwijn
Türkiye
23
Uğurcan Çakır
4
Çağlar Söyüncü
22
Kaan Ayhan
3
Merih Demiral
18
Mert Müldür
5
Okay Yokuşlu
10
Hakan Çalhanoğlu
9
Kenan Karaman
7
Cengiz Ünder
19
Orkun Kökçü
17
Burak Yılmaz
Yedekler
13
Tim Krul
23
Joel Drommel
3
Matthijs De Ligt
5
Tyrell Malacia
2
Jurrien Timber
18
Devyne Rensch
15
Marten De Roon
12
Guus Til
20
Teun Koopmeiners
16
Ryan Gravenberch
19
Wout Weghorst
9
Donyell Malen
Yedekler
12
Altay Bayındır
1
Mert Günok
2
Abdülkerim Bardakcı
15
Ozan Kabak
13
Rıdvan Yılmaz
16
Efecan Karaca
8
Salih Uçan
14
Taylan Antalyalı
6
Ozan Tufan
21
Kerem Aktürkoğlu
11
Yusuf Yazıcı
20
Halil Dervişoğlu
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