  Türkiye - Azerbaycan Canlı Maç Anlatımı

45' Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

44' Orkun Kökçü ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.

44' Türkiye takımından Merih Demiral tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

44' Orkun Kökçü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

44' GOL! Kaan Ayhan takımını öne geçiren golü atıyor.

44' Türkiye takımından Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

44' Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

42' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Gara Garayev kullanacak.

41' Türkiye takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.

36' Halil Akbunar, Abbas Hüseynov tarafından faulle durduruluyor. Türkiye, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.

36' Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Namık Alaskarov ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

36' Türkiye takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rıdvan Yılmaz.

35' Türkiye takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Çağlar Söyüncü geçiyor.

35' Taç çizgisine yakın bir yerde Çağlar Söyüncü, Namık Alaskarov tarafından faule maruz kalıyor.

34' Orkun Kökçü, gol pasını veren isim.

34' GOL! Türkiye takımı, Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağlıyor.

34' Türkiye takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Orkun Kökçü geçiyor.

33' Cengiz Ünder, ceza sahasının çaprazında Anton Krivotsyuk tarafından faulle durduruluyor.

32' Ceza sahası içinde topla buluşan Ramil Sheydaev, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.

28' Abbas Hüseynov, gol pasını veren isim.

28' GOL! Emin Makhmudov Azerbaycan takımını öne geçiren golü atıyor.

26' Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Abbas Hüseynov kullanacak.

26' Halil Akbunar ile Emin Makhmudov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Halil Akbunar. Taç çizgisine yakın bir bölgede Azerbaycan takımı oyuna başlayacak.

25' Rıdvan Yılmaz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

25' Türkiye takımından Halil Akbunar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

25' Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

25' Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Emil Balayev kurtarıyor.

23' Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Ayhan geçiyor.

23' Azerbaycan takımında Gara Garayev faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Orkun Kökçü.

22' Ceza sahası içinde topla buluşan Anton Krivotsyuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

22' Azerbaycan takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emin Makhmudov geçiyor.

21' Türkiye takımında Rıdvan Yılmaz faul yapıyor.

14' Hakem Genc Nuza yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Elvin Cafarquliyev için kaldırdı.

14' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Gara Garayev kullanacak.

14' Merih Demiral ile Namık Alaskarov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Merih Demiral.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Azerbaycan takımı oyuna başlayacak.

13' Türkiye takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Çağlar Söyüncü.

13' Azerbaycan takımında Namık Alaskarov faul yapıyor.

11' Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

9' Türkiye takımında Halil Dervişoğlu faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Abbas Hüseynov.

9' Azerbaycan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badavi Hüseynov geçiyor.

7' Ramil Sheydaev tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

7' Azerbaycan takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badavi Hüseynov.

7' Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Ismayil Ibrahimli, Taylan Antalyalı tarafından faule maruz kalıyor.

6' Orkun Kökçü önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

6' Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Kaan Ayhan

6' Türkiye, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor.

5' Türkiye takımı Cengiz Ünder ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cengiz Ünder tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

3' Türkiye, Merih Demiral ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

3' Cengiz Ünder, orta saha çizgisine yakın bir noktada Anton Krivotsyuk tarafından faule maruz kalıyor.

2' Namık Alaskarov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

1' Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Ramil Sheydaev topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.