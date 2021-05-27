  Türkiye - Azerbaycan Canlı Maç Anlatımı

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45'
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
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44'
Orkun Kökçü ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
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44'
Türkiye takımından Merih Demiral tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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44'
Orkun Kökçü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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44'
GOL! Kaan Ayhan takımını öne geçiren golü atıyor.
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44'
Türkiye takımından Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
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44'
Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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42'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Gara Garayev kullanacak.
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41'
Türkiye takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
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36'
Halil Akbunar, Abbas Hüseynov tarafından faulle durduruluyor. Türkiye, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
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36'
Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Namık Alaskarov ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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36'
Türkiye takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rıdvan Yılmaz.
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35'
Türkiye takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Çağlar Söyüncü geçiyor.
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35'
Taç çizgisine yakın bir yerde Çağlar Söyüncü, Namık Alaskarov tarafından faule maruz kalıyor.
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34'
Orkun Kökçü, gol pasını veren isim.
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34'
GOL! Türkiye takımı, Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağlıyor.
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34'
Türkiye takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Orkun Kökçü geçiyor.
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33'
Cengiz Ünder, ceza sahasının çaprazında Anton Krivotsyuk tarafından faulle durduruluyor.
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32'
Ceza sahası içinde topla buluşan Ramil Sheydaev, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
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28'
Abbas Hüseynov, gol pasını veren isim.
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28'
GOL! Emin Makhmudov Azerbaycan takımını öne geçiren golü atıyor.
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26'
Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Abbas Hüseynov kullanacak.
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26'
Halil Akbunar ile Emin Makhmudov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Halil Akbunar. Taç çizgisine yakın bir bölgede Azerbaycan takımı oyuna başlayacak.
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25'
Rıdvan Yılmaz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
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25'
Türkiye takımından Halil Akbunar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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25'
Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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25'
Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Emil Balayev kurtarıyor.
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23'
Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Ayhan geçiyor.
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23'
Azerbaycan takımında Gara Garayev faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Orkun Kökçü.
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22'
Ceza sahası içinde topla buluşan Anton Krivotsyuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
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22'
Azerbaycan takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emin Makhmudov geçiyor.
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21'
Türkiye takımında Rıdvan Yılmaz faul yapıyor.
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14'
Hakem Genc Nuza yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Elvin Cafarquliyev için kaldırdı.
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14'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Gara Garayev kullanacak.
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14'
Merih Demiral ile Namık Alaskarov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Merih Demiral.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Azerbaycan takımı oyuna başlayacak.
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13'
Türkiye takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Çağlar Söyüncü.
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13'
Azerbaycan takımında Namık Alaskarov faul yapıyor.
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11'
Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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9'
Türkiye takımında Halil Dervişoğlu faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Abbas Hüseynov.
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9'
Azerbaycan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badavi Hüseynov geçiyor.
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7'
Ramil Sheydaev tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
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7'
Azerbaycan takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badavi Hüseynov.
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7'
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Ismayil Ibrahimli, Taylan Antalyalı tarafından faule maruz kalıyor.
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6'
Orkun Kökçü önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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6'
Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Kaan Ayhan
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6'
Türkiye, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor.
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5'
Türkiye takımı Cengiz Ünder ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cengiz Ünder tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
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3'
Türkiye, Merih Demiral ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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3'
Cengiz Ünder, orta saha çizgisine yakın bir noktada Anton Krivotsyuk tarafından faule maruz kalıyor.
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2'
Namık Alaskarov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
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1'
Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Ramil Sheydaev topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
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1'
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.