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STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Genc Nuza MAÇ TARİH SAATİ: 27 May 2021 | 20:00 | şuan: 20:54
İYS
2 1
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
34' Halil Dervişoğlu 44' Kaan Ayhan
Azerbaycan
Azerbaycan
Gianni De Biasi
28' Emin Makhmudov
  Türkiye - Azerbaycan Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
  • 44'
    Orkun Kökçü ile Türkiye takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 44'
    Türkiye takımından Merih Demiral tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 44'
    Orkun Kökçü ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 44'
    GOL! Kaan Ayhan takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 44'
    Türkiye takımından Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 44'
    Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 42'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Gara Garayev kullanacak.
  • 41'
    Türkiye takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
  • 36'
    Halil Akbunar, Abbas Hüseynov tarafından faulle durduruluyor. Türkiye, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinden serbest vuruş kullanacak.
  • 36'
    Sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden Namık Alaskarov ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 36'
    Türkiye takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Rıdvan Yılmaz.
  • 35'
    Türkiye takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Çağlar Söyüncü geçiyor.
  • 35'
    Taç çizgisine yakın bir yerde Çağlar Söyüncü, Namık Alaskarov tarafından faule maruz kalıyor.
  • 34'
    Orkun Kökçü, gol pasını veren isim.
  • 34'
    GOL! Türkiye takımı, Halil Dervişoğlu ile eşitliği sağlıyor.
  • 34'
    Türkiye takımının ceza sahasının çaprazından kazandığı serbest vuruş için topun başına Orkun Kökçü geçiyor.
  • 33'
    Cengiz Ünder, ceza sahasının çaprazında Anton Krivotsyuk tarafından faulle durduruluyor.
  • 32'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Ramil Sheydaev, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Altay Bayındır kurtarıyor.
  • 28'
    Abbas Hüseynov, gol pasını veren isim.
  • 28'
    GOL! Emin Makhmudov Azerbaycan takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 26'
    Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Abbas Hüseynov kullanacak.
  • 26'
    Halil Akbunar ile Emin Makhmudov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Halil Akbunar. Taç çizgisine yakın bir bölgede Azerbaycan takımı oyuna başlayacak.
  • 25'
    Rıdvan Yılmaz tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 25'
    Türkiye takımından Halil Akbunar ceza sahası içinde sağ çaprazdan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 25'
    Halil Akbunar ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 25'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Cengiz Ünder, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, kaleci Emil Balayev kurtarıyor.
  • 23'
    Türkiye takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Kaan Ayhan geçiyor.
  • 23'
    Azerbaycan takımında Gara Garayev faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Orkun Kökçü.
  • 22'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Anton Krivotsyuk, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
  • 22'
    Azerbaycan takımının korner bayrağına yakın bir noktada kazandığı serbest vuruş için topun başına Emin Makhmudov geçiyor.
  • 21'
    Türkiye takımında Rıdvan Yılmaz faul yapıyor.
  • 14'
    Hakem Genc Nuza yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Elvin Cafarquliyev için kaldırdı.
  • 14'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Azerbaycan adına Gara Garayev kullanacak.
  • 14'
    Merih Demiral ile Namık Alaskarov arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Merih Demiral.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Azerbaycan takımı oyuna başlayacak.
  • 13'
    Türkiye takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Çağlar Söyüncü.
  • 13'
    Azerbaycan takımında Namık Alaskarov faul yapıyor.
  • 11'
    Ceza sahası içinde topla buluşan Halil Dervişoğlu, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 9'
    Türkiye takımında Halil Dervişoğlu faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Abbas Hüseynov.
  • 9'
    Azerbaycan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Badavi Hüseynov geçiyor.
  • 7'
    Ramil Sheydaev tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 7'
    Azerbaycan takımında, sağ kanatta rakip yarı alanın ortalarında kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Badavi Hüseynov.
  • 7'
    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada Ismayil Ibrahimli, Taylan Antalyalı tarafından faule maruz kalıyor.
  • 6'
    Orkun Kökçü önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 6'
    Bu dakikada Türkiye takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Kaan Ayhan
  • 6'
    Türkiye, Cengiz Ünder ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 5'
    Türkiye takımı Cengiz Ünder ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Cengiz Ünder tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
  • 3'
    Türkiye, Merih Demiral ile orta saha çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 3'
    Cengiz Ünder, orta saha çizgisine yakın bir noktada Anton Krivotsyuk tarafından faule maruz kalıyor.
  • 2'
    Namık Alaskarov, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
  • 1'
    Atak yönüne göre sol taç çizgisine yakın bir yerde Ramil Sheydaev topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
  • 1'
    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 12 Altay Bayındır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 3 Merih Demiral
  • 2 Mert Müldür
  • 18 Rıdvan Yılmaz
  • 11 Halil Akbunar
  • 15 Taylan Antalyalı
  • 22 Kaan Ayhan
  • 7 Cengiz Ünder
  • 19 Orkun Kökçü
  • 9 Halil Dervişoğlu

Azerbaycan

  • 1 Emil Balayev
  • 5 Maksim Medvedev
  • 15 Badavi Hüseynov
  • 13 Abbas Hüseynov
  • 18 Anton Krivotsyuk
  • 2 Gara Garayev
  • 8 Emin Makhmudov
  • 20 Ismayil Ibrahimli
  • 17 Elvin Cafarquliyev
  • 7 Namık Alaskarov
  • 11 Ramil Sheydaev

Yedekler

  • 1 Mert Günok
  • 23 Gökhan Akkan
  • 13 Umut Meraş
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 17 Efecan Karaca
  • 5 Okay Yokuşlu
  • 6 Ozan Tufan
  • 10 Abdülkadir Ömür
  • 8 Kerem Aktürkoğlu
  • 16 Enes Ünal

Yedekler

  • 12 Aydin Bayramov
  • 23 Mehti Dzhenetov
  • 19 Tamkin Khalilzade
  • 3 Azer Salahli
  • 14 Hojjat Haghverdi
  • 4 Rahil Mammadov
  • 16 Sertan Taşkın
  • 6 Vugar Mustafayev
  • 10 Murad Khachaiev
  • 21 Tural Bayramov
  • 9 Ali Ghorbani
  • 22 Rahim Sadikhov
Takım
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