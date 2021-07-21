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STADYUM: Philips-Stadion HAKEM : Alejandro Jose Hernandez MAÇ TARİH SAATİ: 21 Jul 2021 | 22:00 | şuan: 21:59
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Roger Schmidt
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  PSV Eindhoven - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

PSV Eindhoven

  • 16 Joel Drommel
  • 5 Andre Ramalho
  • 29 Philipp Mwene
  • 31 Philipp Max
  • 28 Olivier Boscagli
  • 27 Mario Götze
  • 8 Marco Van Ginkel
  • 6 Ibrahim Sangare
  • 53 Yorbe Vertessen
  • 23 Noni Madueke
  • 7 Eran Zahavi

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 66 Arda Turan
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 8 Ryan Babel
  • 77 Jesse Sekidika
  • 7 Kerem Aktürkoğlu

Yedekler

  • 13 Vincent Müller
  • 4 Nick Viergever
  • 24 Armando Obispo
  • 3 Jordan Teze
  • 14 Davy Pröpper
  • 18 Pablo Rosario
  • 17 Mauro Junior
  • 10 Mohammed Ihattaren
  • 19 Bruma
  • 30 Ryan Thomas
  • 11 Cody Gakpo
  • 35 Fredrik Oppegard

Yedekler

  • 98 Berk Balaban
  • 99 Fatih Öztürk
  • 23 Emre Taşdemir
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 24 Işık Kaan Arslan
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 30 Atalay Babacan
  • 9 Radamel Falcao
  • 11 Mostafa Mohamed
  • 70 Yunus Akgün
  • 53 Barış Alper Yılmaz
  • 80 Ali Yavuz Kol
Takım
O
Av
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