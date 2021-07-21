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STADYUM:
Philips-Stadion
HAKEM :
Alejandro Jose Hernandez
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Jul 2021 | 22:00 | şuan: 21:59
MÖ
PSV Eindhoven
Roger Schmidt
Galatasaray
Fatih Terim
PSV Eindhoven - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
PSV Eindhoven
16
Joel Drommel
5
Andre Ramalho
29
Philipp Mwene
31
Philipp Max
28
Olivier Boscagli
27
Mario Götze
8
Marco Van Ginkel
6
Ibrahim Sangare
53
Yorbe Vertessen
23
Noni Madueke
7
Eran Zahavi
Galatasaray
1
Fernando Muslera
19
Ömer Bayram
5
Alpaslan Öztürk
45
Marcao
27
Christian Luyindama
66
Arda Turan
35
Aytaç Kara
54
Emre Kılınç
8
Ryan Babel
77
Jesse Sekidika
7
Kerem Aktürkoğlu
Yedekler
13
Vincent Müller
4
Nick Viergever
24
Armando Obispo
3
Jordan Teze
14
Davy Pröpper
18
Pablo Rosario
17
Mauro Junior
10
Mohammed Ihattaren
19
Bruma
30
Ryan Thomas
11
Cody Gakpo
35
Fredrik Oppegard
Yedekler
98
Berk Balaban
99
Fatih Öztürk
23
Emre Taşdemir
49
Valentine Ozornwafor
24
Işık Kaan Arslan
89
Sofiane Feghouli
30
Atalay Babacan
9
Radamel Falcao
11
Mostafa Mohamed
70
Yunus Akgün
53
Barış Alper Yılmaz
80
Ali Yavuz Kol
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