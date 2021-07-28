  Galatasaray - PSV Eindhoven Canlı Maç Anlatımı

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28'
Marco Van Ginkel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
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28'
PSV Eindhoven takımından Eran Zahavi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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27'
Philipp Max ile PSV Eindhoven takımı köşe vuruşu kullanacak.
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26'
PSV Eindhoven takımından Cody Gakpo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
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25'
Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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25'
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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25'
Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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23'
PSV Eindhoven takımında Philipp Mwene faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mostafa Mohamed.
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23'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Christian Luyindama.
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22'
Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
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22'
PSV Eindhoven takımında Noni Madueke faul yapıyor.
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21'
PSV Eindhoven, Philipp Mwene ile köşe vuruşu kullanıyor.
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21'
PSV Eindhoven takımından Noni Madueke ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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20'
Hakem Massimiliano Irrati yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mostafa Mohamed için kaldırdı.
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19'
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ömer Bayram.
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19'
Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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19'
Marcao, Noni Madueke tarafından faule maruz kalıyor.
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18'
Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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17'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına DeAndre Yedlin geçiyor.
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17'
PSV Eindhoven takımında Philipp Mwene faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Alper Yılmaz.
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16'
Galatasaray takımından Aytaç Kara şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
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16'
Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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15'
Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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11'
Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Christian Luyindama kullanacak.
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10'
PSV Eindhoven takımında Mario Götze faul yapıyor.
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5'
PSV Eindhoven takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andre Ramalho.
-
5'
Galatasaray takımında Mostafa Mohamed faul yapıyor.
-
3'
Marco Van Ginkel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
-
3'
PSV Eindhoven takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Noni Madueke.
-
3'
Galatasaray takımında Ömer Bayram faul yapıyor.
-
1'
Galatasaray takımında Aytaç Kara faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Cody Gakpo.
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1'
Kerem Aktürkoğlu ofsayta yakalanıyor.
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1'
PSV Eindhoven takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cody Gakpo geçiyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.