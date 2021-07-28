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STADYUM: Başakşehir Fatih Terim HAKEM : Massimiliano Irrati MAÇ TARİH SAATİ: 28 Jul 2021 | 21:00 | şuan: 21:30
28'
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Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
PSV Eindhoven
PSV Eindhoven
Roger Schmidt
  Galatasaray - PSV Eindhoven Canlı Maç Anlatımı
  • 28'
    Marco Van Ginkel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 28'
    PSV Eindhoven takımından Eran Zahavi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 27'
    Philipp Max ile PSV Eindhoven takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 26'
    PSV Eindhoven takımından Cody Gakpo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
  • 25'
    Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 25'
    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 25'
    Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 23'
    PSV Eindhoven takımında Philipp Mwene faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mostafa Mohamed.
  • 23'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Christian Luyindama.
  • 22'
    Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.
  • 22'
    PSV Eindhoven takımında Noni Madueke faul yapıyor.
  • 21'
    PSV Eindhoven, Philipp Mwene ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 21'
    PSV Eindhoven takımından Noni Madueke ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 20'
    Hakem Massimiliano Irrati yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mostafa Mohamed için kaldırdı.
  • 19'
    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ömer Bayram.
  • 19'
    Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 19'
    Marcao, Noni Madueke tarafından faule maruz kalıyor.
  • 18'
    Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 17'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına DeAndre Yedlin geçiyor.
  • 17'
    PSV Eindhoven takımında Philipp Mwene faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Alper Yılmaz.
  • 16'
    Galatasaray takımından Aytaç Kara şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 16'
    Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 15'
    Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 11'
    Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Christian Luyindama kullanacak.
  • 10'
    PSV Eindhoven takımında Mario Götze faul yapıyor.
  • 5'
    PSV Eindhoven takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andre Ramalho.
  • 5'
    Galatasaray takımında Mostafa Mohamed faul yapıyor.
  • 3'
    Marco Van Ginkel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
  • 3'
    PSV Eindhoven takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Noni Madueke.
  • 3'
    Galatasaray takımında Ömer Bayram faul yapıyor.
  • 1'
    Galatasaray takımında Aytaç Kara faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Cody Gakpo.
  • 1'
    Kerem Aktürkoğlu ofsayta yakalanıyor.
  • 1'
    PSV Eindhoven takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cody Gakpo geçiyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 77 Jesse Sekidika
  • 53 Barış Alper Yılmaz
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 11 Mostafa Mohamed

PSV Eindhoven

  • 16 Joel Drommel
  • 5 Andre Ramalho
  • 29 Philipp Mwene
  • 31 Philipp Max
  • 28 Olivier Boscagli
  • 27 Mario Götze
  • 8 Marco Van Ginkel
  • 6 Ibrahim Sangare
  • 7 Eran Zahavi
  • 11 Cody Gakpo
  • 23 Noni Madueke

Yedekler

  • 98 Berk Balaban
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 23 Emre Taşdemir
  • 49 Valentine Ozornwafor
  • 8 Ryan Babel
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 66 Arda Turan
  • 30 Atalay Babacan
  • 9 Radamel Falcao
  • 90 Mbaye Diagne
  • 80 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 13 Vincent Müller
  • 38 Yvon Mvogo
  • 4 Nick Viergever
  • 24 Armando Obispo
  • 3 Jordan Teze
  • 14 Davy Pröpper
  • 17 Mauro Junior
  • 19 Bruma
  • 53 Yorbe Vertessen
  • 42 Fode Fofana
  • 35 Fredrik Oppegard
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