  Galatasaray - PSV Eindhoven Canlı Maç Anlatımı

28' Marco Van Ginkel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

28' PSV Eindhoven takımından Eran Zahavi ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

27' Philipp Max ile PSV Eindhoven takımı köşe vuruşu kullanacak.

26' PSV Eindhoven takımından Cody Gakpo şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

25' Ömer Bayram ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

25' Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

25' Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

23' PSV Eindhoven takımında Philipp Mwene faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Mostafa Mohamed.

23' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Christian Luyindama.

22' Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahasının çaprazından serbest vuruş kullanacak.

22' PSV Eindhoven takımında Noni Madueke faul yapıyor.

21' PSV Eindhoven, Philipp Mwene ile köşe vuruşu kullanıyor.

21' PSV Eindhoven takımından Noni Madueke ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

20' Hakem Massimiliano Irrati yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Mostafa Mohamed için kaldırdı.

19' Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Ömer Bayram.

19' Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

19' Marcao, Noni Madueke tarafından faule maruz kalıyor.

18' Ömer Bayram ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına DeAndre Yedlin geçiyor.

17' PSV Eindhoven takımında Philipp Mwene faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Barış Alper Yılmaz.

16' Galatasaray takımından Aytaç Kara şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

16' Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

15' Jesse Sekidika ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

11' Orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Christian Luyindama kullanacak.

10' PSV Eindhoven takımında Mario Götze faul yapıyor.

5' PSV Eindhoven takımında, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Andre Ramalho.

5' Galatasaray takımında Mostafa Mohamed faul yapıyor.

3' Marco Van Ginkel tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

3' PSV Eindhoven takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Noni Madueke.

3' Galatasaray takımında Ömer Bayram faul yapıyor.

1' Galatasaray takımında Aytaç Kara faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Cody Gakpo.

1' Kerem Aktürkoğlu ofsayta yakalanıyor.

1' PSV Eindhoven takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Cody Gakpo geçiyor.