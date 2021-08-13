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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Zorbay Küçük MAÇ TARİH SAATİ: 13 Aug 2021 | 20:00 | şuan: 20:07
Beşiktaş
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Bülent Uygun
  Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 21 Fabrice N'Sakala
  • 23 Welinton Silva
  • 24 Domagoj Vida
  • 2 Valentin Rosier
  • 13 Atiba Hutchinson
  • 5 Josef De Souza
  • 8 Salih Uçan
  • 18 Rachid Ghezzal
  • 7 Georges-Kevin N'Koudou
  • 28 Kenan Karaman

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 5 Selim Ay
  • 3 Sebastian Holmen
  • 27 Fabricio Baiano
  • 88 Cemali Sertel
  • 14 Bryan Dabo
  • 88 Damjan Djokovic
  • 11 Ronaldo Mendes
  • 7 Loic Remy
  • 4 Alper Potuk
  • 52 Erik Sabo

Yedekler

  • 1 Utku Yuvakuran
  • 3 Rıdvan Yılmaz
  • 46 Serdar Saatçı
  • 20 Necip Uysal
  • 14 Mehmet Topal
  • 22 Adem Ljajic
  • 11 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 17 Cyle Larin
  • 50 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Tarık Çetin
  • 24 Emir Dilaver
  • 35 Alberk Koç
  • 22 Emir Han Topçu
  • 33 Anıl Yaşar
  • 55 Aziz Aksoy
  • 6 Yasin Pehlivan
  • 17 Mahsun Çapkan
  • 99 Eren Karadağ
  • 26 Uğur Can Semizoğlu
Takım
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