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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Zorbay Küçük
MAÇ TARİH SAATİ:
13 Aug 2021 | 20:00 | şuan: 20:07
MÖ
Beşiktaş
Sergen Yalçın
Çaykur Rizespor
Bülent Uygun
Beşiktaş - Çaykur Rizespor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
30
Ersin Destanoğlu
21
Fabrice N'Sakala
23
Welinton Silva
24
Domagoj Vida
2
Valentin Rosier
13
Atiba Hutchinson
5
Josef De Souza
8
Salih Uçan
18
Rachid Ghezzal
7
Georges-Kevin N'Koudou
28
Kenan Karaman
Çaykur Rizespor
23
Gökhan Akkan
5
Selim Ay
3
Sebastian Holmen
27
Fabricio Baiano
88
Cemali Sertel
14
Bryan Dabo
88
Damjan Djokovic
11
Ronaldo Mendes
7
Loic Remy
4
Alper Potuk
52
Erik Sabo
Yedekler
1
Utku Yuvakuran
3
Rıdvan Yılmaz
46
Serdar Saatçı
20
Necip Uysal
14
Mehmet Topal
22
Adem Ljajic
11
Gökhan Töre
10
Oğuzhan Özyakup
17
Cyle Larin
50
Güven Yalçın
Yedekler
1
Tarık Çetin
24
Emir Dilaver
35
Alberk Koç
22
Emir Han Topçu
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55
Aziz Aksoy
6
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