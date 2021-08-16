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STADYUM: Çotanak Spor Kompleksi HAKEM : Erkan Özdamar MAÇ TARİH SAATİ: 16 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 22:29
42'
0 1
GZT Giresunspor
GZT Giresunspor
Hakan Keleş
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
31' Mbaye Diagne
  GZT Giresunspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 42'
    GZT Giresunspor takımından Douglas tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
  • 41'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Taylan Antalyalı geçiyor.
  • 41'
    GZT Giresunspor takımında Younousse Sankhare faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Aktürkoğlu.
  • 40'
    Galatasaray takımında Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamıyor.
  • 37'
    GZT Giresunspor takımında Hüsamettin Tut faul yapıyor.
  • 33'
    Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 33'
    Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 33'
    Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 31'
    GOL! Mbaye Diagne Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
  • 31'
    Sofiane Feghouli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
  • 29'
    Ibrahima Balde ofsayta yakalanıyor.
  • 27'
    Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sofiane Feghouli
  • 26'
    GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.
  • 26'
    Alexis Perez, Sofiane Feghouli tarafından faulle durduruluyor.
  • 25'
    Ibrahima Balde ofsayta yakalanıyor.
  • 22'
    Galatasaray takımından Berkan Kutlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 21'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
  • 21'
    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.
  • 21'
    Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor.
  • 20'
    Flavio Da Silva - Patrick Van Aanholt mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
  • 19'
    Flavio Da Silva ofsayta yakalanıyor.
  • 19'
    GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joey Pelupessy.
  • 18'
    Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.
  • 16'
    GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.
  • 16'
    Galatasaray takımında Berkan Kutlu topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
  • 16'
    Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 15'
    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor.
  • 15'
    Kerem Aktürkoğlu, Hayrullah Bilazer tarafından faule maruz kalıyor.
  • 14'
    Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 13'
    GZT Giresunspor takımından Joey Pelupessy sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 13'
    Hüsamettin Tut önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hüsamettin Tut tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 13'
    GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 13'
    GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.
  • 11'
    Galatasaray takımında Taylan Antalyalı, sarı kart görüyor.
  • 11'
    Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
  • 10'
    Galatasaray, Sacha Boey ile serbest vuruş kullanacak.
  • 10'
    Sacha Boey, Flavio Da Silva tarafından faule maruz kalıyor.
  • 9'
    GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ibrahima Balde tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
  • 7'
    Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 7'
    Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
  • 4'
    Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Taylan Antalyalı kullanacak.
  • 4'
    Ibrahima Balde ile Marcao arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ibrahima Balde.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
  • 3'
    Flavio Da Silva ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 3'
    GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 3'
    Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 2'
    GZT Giresunspor takımından Flavio Da Silva sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
  Takım Kadroları

GZT Giresunspor

  • 34 Okan Koçuk
  • 23 Douglas
  • 3 Hüsamettin Tut
  • 5 Zeki Yavru
  • 25 Alexis Perez
  • 13 Younousse Sankhare
  • 6 Joey Pelupessy
  • 77 Hayrullah Bilazer
  • 24 Flavio Da Silva
  • 7 Serginho
  • 11 Ibrahima Balde

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 6 Patrick Van Aanholt
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 93 Sacha Boey
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 4 Taylan Antalyalı 11'
  • 33 Alexandru Cicaldau
  • 7 Kerem Aktürkoğlu
  • 22 Berkan Kutlu
  • 90 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 33 Göktan Cörüt
  • 1 Onurcan Piri
  • 35 Sergen Piçinciol
  • 2 Mamadou Diarra
  • 78 Ertuğrul Şenlikoğlu
  • 8 Hamidou Traore
  • 28 Erol Can Akdağ
  • 80 Çekdar Orhan
  • 17 Umut Nayir
  • 18 Fousseni Diabate

Yedekler

  • 98 Berk Balaban
  • 5 Alpaslan Öztürk
  • 2 DeAndre Yedlin
  • 8 Ryan Babel
  • 66 Arda Turan
  • 19 Ömer Bayram
  • 35 Aytaç Kara
  • 54 Emre Kılınç
  • 9 Radamel Falcao
  • 11 Mostafa Mohamed
Takım
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