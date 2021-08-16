  GZT Giresunspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

42' GZT Giresunspor takımından Douglas tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

41' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Taylan Antalyalı geçiyor.

41' GZT Giresunspor takımında Younousse Sankhare faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Aktürkoğlu.

40' Galatasaray takımında Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamıyor.

37' GZT Giresunspor takımında Hüsamettin Tut faul yapıyor.

33' Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

33' Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

33' Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

31' GOL! Mbaye Diagne Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.

31' Sofiane Feghouli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

29' Ibrahima Balde ofsayta yakalanıyor.

27' Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sofiane Feghouli

26' GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.

26' Alexis Perez, Sofiane Feghouli tarafından faulle durduruluyor.

25' Ibrahima Balde ofsayta yakalanıyor.

22' Galatasaray takımından Berkan Kutlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

21' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.

21' GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.

21' Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor.

20' Flavio Da Silva - Patrick Van Aanholt mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

19' Flavio Da Silva ofsayta yakalanıyor.

19' GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joey Pelupessy.

18' Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.

16' GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.

16' Galatasaray takımında Berkan Kutlu topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

16' Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

15' Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor.

15' Kerem Aktürkoğlu, Hayrullah Bilazer tarafından faule maruz kalıyor.

14' Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13' GZT Giresunspor takımından Joey Pelupessy sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13' Hüsamettin Tut önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hüsamettin Tut tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

13' GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

13' GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.

11' Galatasaray takımında Taylan Antalyalı, sarı kart görüyor.

11' Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.

10' Galatasaray, Sacha Boey ile serbest vuruş kullanacak.

10' Sacha Boey, Flavio Da Silva tarafından faule maruz kalıyor.

9' GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ibrahima Balde tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

7' Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

7' Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

4' Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Taylan Antalyalı kullanacak.

4' Ibrahima Balde ile Marcao arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ibrahima Balde.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

3' Flavio Da Silva ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

3' GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.

3' Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

2' GZT Giresunspor takımından Flavio Da Silva sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.