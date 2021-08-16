  GZT Giresunspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

-
42'
GZT Giresunspor takımından Douglas tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.
-
41'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Taylan Antalyalı geçiyor.
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41'
GZT Giresunspor takımında Younousse Sankhare faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Kerem Aktürkoğlu.
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40'
Galatasaray takımında Mbaye Diagne penaltı vuruşundan yararlanamıyor.
-
37'
GZT Giresunspor takımında Hüsamettin Tut faul yapıyor.
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33'
Alexandru Cicaldau ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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33'
Serginho ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
33'
Sofiane Feghouli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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31'
GOL! Mbaye Diagne Galatasaray takımını öne geçiren golü atıyor.
-
31'
Sofiane Feghouli tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
-
29'
Ibrahima Balde ofsayta yakalanıyor.
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27'
Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Sofiane Feghouli
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26'
GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.
-
26'
Alexis Perez, Sofiane Feghouli tarafından faulle durduruluyor.
-
25'
Ibrahima Balde ofsayta yakalanıyor.
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22'
Galatasaray takımından Berkan Kutlu tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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21'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
-
21'
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Alexis Perez.
-
21'
Galatasaray takımında Christian Luyindama faul yapıyor.
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20'
Flavio Da Silva - Patrick Van Aanholt mücadelesinde hakem, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.
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19'
Flavio Da Silva ofsayta yakalanıyor.
-
19'
GZT Giresunspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Joey Pelupessy.
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18'
Galatasaray takımında Sacha Boey faul yapıyor.
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16'
GZT Giresunspor, Alexis Perez ile serbest vuruş kullanacak.
-
16'
Galatasaray takımında Berkan Kutlu topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
-
16'
Sacha Boey ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
-
15'
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Alexandru Cicaldau geçiyor.
-
15'
Kerem Aktürkoğlu, Hayrullah Bilazer tarafından faule maruz kalıyor.
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14'
Galatasaray takımından Sofiane Feghouli ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
13'
GZT Giresunspor takımından Joey Pelupessy sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
13'
Hüsamettin Tut önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Hüsamettin Tut tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
-
13'
GZT Giresunspor takımından Zeki Yavru ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
-
13'
GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile serbest vuruş kullanacak.
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11'
Galatasaray takımında Taylan Antalyalı, sarı kart görüyor.
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11'
Galatasaray takımında Taylan Antalyalı faul yapıyor.
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10'
Galatasaray, Sacha Boey ile serbest vuruş kullanacak.
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10'
Sacha Boey, Flavio Da Silva tarafından faule maruz kalıyor.
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9'
GZT Giresunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Ibrahima Balde tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
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7'
Galatasaray takımından Patrick Van Aanholt sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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7'
Patrick Van Aanholt ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
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4'
Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Taylan Antalyalı kullanacak.
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4'
Ibrahima Balde ile Marcao arasındaki mücadele hakem tarafından faul gerekçesiyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Ibrahima Balde.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.
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3'
Flavio Da Silva ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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3'
GZT Giresunspor, Zeki Yavru ile köşe vuruşu kullanıyor.
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3'
Hayrullah Bilazer ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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2'
GZT Giresunspor takımından Flavio Da Silva sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.