  Adana Demirspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

20' Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.

20' Marcel Tisserand, Mario Balotelli tarafından faulle durduruluyor.

20' Adana Demirspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.

19' Hakem, Ferdi Kadıoğlu tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.

18' Miha Zajc şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

16' Adana Demirspor takımından Younes Belhanda ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

16' Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

16' Marcel Tisserand ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

16' Adana Demirspor takımından Gökhan İnler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

15' Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

15' Adana Demirspor takımından Kaan Kanak çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

14' Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Filip Novak.

14' Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Filip Novak.

13' Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Miha Zajc kullanacak.

12' Miha Zajc, Lucas Castro tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

12' Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

12' Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

10' Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayyip Talha Sanuç.

10' Fenerbahçe takımında Mbwana Samatta faul yapıyor.

9' Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

6' Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1' Lucas Castro – İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.

1' Fenerbahçe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Luiz Gustavo geçiyor.