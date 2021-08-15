  Adana Demirspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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20'
Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.
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20'
Marcel Tisserand, Mario Balotelli tarafından faulle durduruluyor.
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20'
Adana Demirspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
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19'
Hakem, Ferdi Kadıoğlu tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
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18'
Miha Zajc şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
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16'
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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16'
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
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16'
Marcel Tisserand ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
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16'
Adana Demirspor takımından Gökhan İnler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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15'
Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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15'
Adana Demirspor takımından Kaan Kanak çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
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14'
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Filip Novak.
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14'
Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Filip Novak.
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13'
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Miha Zajc kullanacak.
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12'
Miha Zajc, Lucas Castro tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
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12'
Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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12'
Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
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10'
Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayyip Talha Sanuç.
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10'
Fenerbahçe takımında Mbwana Samatta faul yapıyor.
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9'
Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
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6'
Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
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1'
Lucas Castro – İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
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1'
Fenerbahçe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Luiz Gustavo geçiyor.
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1'
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.