SPOR

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STADYUM: Yeni Adana Stadyumu HAKEM : Ali Şansalan MAÇ TARİH SAATİ: 15 Aug 2021 | 21:45 | şuan: 22:06
21'
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Adana Demirspor
Adana Demirspor
Samet Aybaba
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Vitor Pereira
  Adana Demirspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Fenerbahçe, Altay Bayındır ile serbest vuruş kullanacak.
  • 20'
    Marcel Tisserand, Mario Balotelli tarafından faulle durduruluyor.
  • 20'
    Adana Demirspor takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Younes Belhanda.
  • 19'
    Hakem, Ferdi Kadıoğlu tarafından topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor.
  • 18'
    Miha Zajc şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
  • 16'
    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 16'
    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 16'
    Marcel Tisserand ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
  • 16'
    Adana Demirspor takımından Gökhan İnler çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 15'
    Adana Demirspor takımından Jonas Svensson ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 15'
    Adana Demirspor takımından Kaan Kanak çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
  • 14'
    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Filip Novak.
  • 14'
    Adana Demirspor takımında Babajide Akintola faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Filip Novak.
  • 13'
    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Fenerbahçe adına Miha Zajc kullanacak.
  • 12'
    Miha Zajc, Lucas Castro tarafından faulle durduruluyor. Fenerbahçe, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
  • 12'
    Adana Demirspor takımından Younes Belhanda sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 12'
    Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
  • 10'
    Adana Demirspor takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Tayyip Talha Sanuç.
  • 10'
    Fenerbahçe takımında Mbwana Samatta faul yapıyor.
  • 9'
    Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor
  • 6'
    Adana Demirspor takımından Babajide Akintola sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
  • 1'
    Lucas Castro – İrfan Can Kahveci mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Fenerbahçe lehine faul kararı veriyor.
  • 1'
    Fenerbahçe takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Luiz Gustavo geçiyor.
  • 1'
    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
  Takım Kadroları

Adana Demirspor

  • 49 Arijanet Muric
  • 6 Kaan Kanak
  • 22 Jonas Svensson
  • 95 Joher Rassoul
  • 2 Tayyip Talha Sanuç
  • 88 Gökhan İnler
  • 10 Younes Belhanda
  • 19 Lucas Castro
  • 11 Babajide Akintola
  • 8 Sinan Kurt
  • 9 Mario Balotelli

Fenerbahçe

  • 1 Altay Bayındır
  • 32 Marcel Tisserand
  • 37 Filip Novak
  • 41 Attila Szalai
  • 20 Luiz Gustavo
  • 26 Miha Zajc
  • 21 Bright Osayi-Samuel
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 10 Mesut Özil
  • 15 Mbwana Samatta
  • 17 İrfan Can Kahveci

Yedekler

  • 35 Ferhat Kaplan
  • 20 Tarık Çamdal
  • 5 Samet Akaydın
  • 4 Semih Güler
  • 90 Benjamin Stambouli
  • 70 Sedat Şahintürk
  • 15 Francis Ezeh
  • 16 İzzet Çelik
  • 7 Britt Assombalonga
  • 14 Pa Dibba

Yedekler

  • 35 Berke Özer
  • 54 Osman Ertuğrul Çetin
  • 4 Serdar Aziz
  • 30 Nazım Sangare
  • 5 Jose Sosa
  • 7 Ozan Tufan
  • 23 Muhammed Gümüşkaya
  • 25 Arda Güler
  • 19 Serdar Dursun
Takım
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Av
P
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